Fernanda Iglesias consiguió trabajo a una semana de haber llegado a España: el nuevo proyecto que la entusiasma

Fernanda Iglesias y su hija Ema se fueron a vivir a España

“No es un adiós, ¡es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura gracias ellos, los que nos bancaron incondicionalmente. Los amamos tanto. ¡¡¡Nos vemos pronto!!! Chau, Argentina, a vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo”. Hace exactamente siete días, Fernanda Iglesias y su hija Ema, de 18 años, emprendieron el viaje que tanto soñaron: se fueron a España sin pasaje de regreso.

De ante mano, lo que para muchos llamaba la atención, en su familia siempre estuvo todo claro: ellas dos vivirán por tiempo indeterminado en Europa mientras que su marido, el productor de televisión Pablo Nieto, y su hijo menor, Jeremías, de 13 años, se quedan en Buenos Aires. Por eso, la periodista le dedicó unas emotivas palabras en su despedida. “Estamos todos muy bien. Esta familia no se va a separar. Estamos unidos en donde estemos. No hay conflicto. Estaremos un tiempo así y veremos qué pasa. Si ellos quieren ir o si nosotras queremos volver. Vamos a volver a estar juntos. Eso seguro”, dijo a Teleshow semanas antes de partir.

Fernanda Iglesias junto a su marido, Pablo Nieto, y su hijo, Jeremías

Ya desde Málaga, el destino que eligieron especialmente por el clima -”es una zona muy linda, hay sol, playa, alegría, andaluces, cerveza”-, y también por el idioma -llegado al caso de que su hijo quiera continuar sus estudios allí- Fernanda y Ema comenzaron a disfrutar de la aventura. Están instaladas en un departamento que alquilaron a través de una famosa plataforma digital, recorren su nuevo vecindario, también se reúnen con otros argentinos que están viviendo allá y que sabían que ellas llegarían.

Además, aprovechan los días de sol para ir a la playa, ya que aún están haciendo bajas temperaturas. “Todavía hace frío, me sorprendí”, cuenta Iglesias a Teleshow mientras camina por la ciudad que la cobijó junto a su hija y en la que piensa quedarse durante un tiempo. Aunque tampoco descarta la posibilidad de seguir viajando ya que tiene pasaporte comunitario europeo.

Ahora bien, ¿cómo son sus primeros días en Málaga? “Por ahora es todo risas”, expresa su felicidad quien también disfruta conociendo la ciudad a pie, en colectivo o en tren. De esa forma, se van familiarizando con el transporte público que las conecta a donde quieran ir. En tanto, tienen residencia, lo que les facilita muchos trámites y procesos.

Fernanda Iglesias, recién llegada a Málaga

Por caso, a una semana de haber llegado a Málaga, Fernanda cuenta que ya consiguió trabajo y que es un proyecto que la tiene muy entusiasmada: será la encargada de prensa y comunicación de Deportivo Argentino, un nuevo club de fútbol federado que en septiembre debuta en la división tercera andaluza del campeonato español.

“Cuando conté que me iba a Málaga, me escribió para felicitarme Gabriela Isola, una argentina que vive acá. Al tiempo, me contó que su marido y dos amigos habían armado un club de fútbol y que le dieron la personería jurídica, que iban a empezar a competir en el campeonato de España como federados, como un club oficial”, cuenta la periodista sobre el primer acercamiento que tuvo sobre su nuevo trabajo, aún cuando estaba preparando las valijas en Buenos Aires para emprender su nueva vida.

Una vez que llegó a Málaga y se instaló, se reunieron en el centro y allí recibió el ofrecimiento concreto y el trabajo era un hecho. “Nos juntamos, hubo química, buena onda”, recuerda quien no dudó en aceptar el nuevo proyecto que la tiene muy entusiasmada. Luego, fue al club, recorrió las instalaciones, conoció a los jugadores -”hay argentinos y también de otras nacionalidades”-, y se tomó algunas fotografías para anunciar la buena nueva en sus redes sociales.

Fernanda Iglesias será la jefa de prensa de un club argentino de fútbol en Málaga

Fernanda Iglesias junto al equipo de Deportivo Argentino

“Es un club que se armó de cero, pero somos argentinos y tenemos esperanzas”, dice sobre la institución que está buscando sponsors. En tanto, el plantel comenzó con los entrenamientos y también realizará amistosos hasta septiembre cuando inicie a competir oficialmente en el campeonato local.

Fernanda cuenta que su hija también está buscando trabajo. “Se está haciendo amigos, está muy contenta”, celebra sobre la decisión que tomó Ema al querer acompañarla en su viaje. La joven de 18 años acaba de terminar el secundario y su madre le propuso que se sumara a la aventura y que, mientras tanto, decida qué carrera quiere estudiar. Y en dónde, llegado al caso de que no quiera regresar a la Argentina y quiera quedarse en Europa.

Por su parte, la periodista cuenta que está en permanente contacto con su marido y su hijo, quienes las apoyan desde Buenos Aires y están felices de ver los logros que alcanzaron. “Está todo bien. Hablamos todos los días”, responde ante la consulta sobre cómo manejan los sentimientos y si extrañan, aunque recién se fueron hace una semana. En tanto, ellos planean viajar y visitarlas los próximos meses.

Mientras tanto, Fernanda Iglesias sigue disfrutando de su nueva vida y de la experiencia que tantos años esperó para poder realizar. Esta vez, con el plus de que lo está haciendo acompañada por su hija y con el apoyo de su familia desde la Argentina. Y, sobre su situación laboral, había anticipado que para ella no era condición sine qua non que sea algo dentro de su rubro, sino que estaba dispuesta a “lo que surja”, pero ahora que sigue siendo comunicación, y con argentinos, lo vive aún mejor. Por su parte, continúa trabajando para proyectos de Buenos Aires desde su departamento de Málaga, a través de teletrabajo.

Otra de las fotos que publicó Fernanda Iglesias en su Instagram anunciando su nuevo trabajo

Seguir leyendo: