Santa Fe Klan, el símbolo del rap, llega a Sudamérica: el desafío de conquistar a un nuevo público y definir prioridades en su vida

Llega con una actitud relajada y una sonrisa que atrae e inspira carisma. En su mirada hay determinación. Así, Santa Fe Klan pisa fuerte en Sudamérica para expandir sus sonidos, conquistar nuevos oídos y presentarse en Colombia, Chile y Argentina con su ‘Todo y Nada Tour’. En medio de esa gira, el artista, que tiene una Bizarrap Music Session en puerta, prepara nuevos lanzamientos junto a Los Ángeles Azules, Cazzu, L- Gante y La Joaqui.

De su cuello, cuelgan cadenas y un rosario, el cual se une con la cruz de su garganta, el aro de su oreja y la imagen de Cristo a un costado. Creyente y devoto gracias a su mamá, pero aún con más fe en su trabajo y su esfuerzo. Con casi 8.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y 10.3 millones de suscriptores en YouTube, la sensación mexicana conquista la industria musical a través del rap, el hip hop y la cumbia.

Con 23 años, pero con un gran recorrido por los escenarios, el artista se prepara para su show en el icónico Luna Park, el próximo 23 de abril. Sin embargo, previo a su presentación, aprovechó para recorrer Buenos Aires y sumergirse en los sonidos de la ciudad, alguno de los cuales ya piensa utilizar en sus canciones: “Me gusta mucho cómo suena el pianito que usa el Pablito Lescano y toda esa raza que toca cumbias. Allá en México a mí y a varios compas sonideros esa guitarrita y el pianito se nos hace chido, allá mucha gente se volvería loca y por eso voy a aventarme unos ritmos chidos para la banda de México. Es lo que yo quiero llevar de Argentina para México, allá nos gusta mucho y muchas canciones tienen el pianito. Se me ocurre metérselo abajo hasta de la voz y de verdad usarlo en toda la canción. Nosotros escuchamos esa pianito y pues sabemos que eso es de acá de Argentina”.

Convencido de afrontar el desafío, el rapero sabe que deberá abrirse camino y salir a conquistar a un nuevo público. “Sé que es un camino largo, no me estoy desesperando ni nada, sé a dónde puedo llegar nada más es cosa de hacer las cosas bien, pero estoy disfrutándolo. He ido a fiestas, me pongo a cantar, quiero enseñarle a la gente. No todos me conocen y estoy disfrutando de eso, hasta siento más chido de que no me conozcan y de que si me pasan un acordeón o me prestan un micrófono voy a hacer que volteen. Está chido volver empezar otra vez”, afirmo el autor de “Así Soy”.

Por eso no solo aprovecha el tiempo para explorar los ritmos de un nuevo país, sino que también busca meterse de lleno en su música, así fue como nacieron colaboraciones con artistas como L-Gante, Cazzu y La Joaqui, con quien subió una foto a su Instagram. “Es la primera vez que vengo, vine a checar el área. Me doy cuenta qué es lo que escucha la gente, he salido ahí con amigos a cotorrear y me doy cuenta qué es lo que la gente baila, qué les gusta, pues cómo mueven aquí. Está chido conocer diferentes maneras de trabajar. Así, grabamos unas canciones con L-Gante de reggaetón, como RKT, es algo raro con acordeones. También logré uno de mis sueños de muy chiquillo, grabar con Los Ángeles Azules. Que chido que se cumplió y con Cazzu también”, afirmó el rapero que musicalizó la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’, de Marvel.

Hasta el momento, el oriundo de Guanajuato tiene cinco álbumes publicados. Desde 2017 –con el lanzamiento de su primer disco, El Inicio Vol.3– hasta la fecha transitó diversos sonidos destacando por su fuerza, sus rimas, su manera de representar a su sociedad y su visión de la vida. En ese sentido, en 2019 publicó Bendecido, álbum en el que Santa Fe Klan desnuda su pasado en canciones como “Familia”, “Hambre”, “Mi Religión” y “Amor”. En tanto, uno de los que catapultó su carrera fue su tercer álbum, Necesidad, el cual lo empujó a un nuevo territorio. Luego llegó la consolidación con Santa Cumbia y por último Mundo.

Bizarrap Music Session

En esa nueva búsqueda de sonidos, la cual va de la mano de la incorporación de instrumentos como el acordeón o la guitarra, el artista busca terminar los detalles de su colaboración con Bizarrap. Una vez en suelo argentino, le mandó un mensaje al productor. “Le mandé que estaba por acá, pero no sé si ande aquí, le dije que iba a estar unos días a ver si nos mirábamos para ver si grabamos lo que hicimos un día en México o algo nuevo”, sostuvo Santa Fe Klan.

Sin embargo, el rapero sabe que las Music Session manejan sus propios tiempos, ya que el tema que ambos grabaron ya cumplió poco más de un año y todavía no vio la luz: “Tiene que llegar a su momento, a lo mejor él anda también en algunas cosas y no coincidimos, pero al rato se arma y si no, ahí tenemos una grabada nada más que ya tiene como un año. Si no le grabo otras ahorita y sale la que más le guste”.

Desde entonces, el crecimiento del mexicano fue exponencial, lo que abriría la puerta para ambos graben una nueva versión en la que Santa Fe amplíe su registro con otro tono de voz, ya que ahora se siente más seguro para cantar en cualquiera de ellos.

El artista se prepara para sus shows en Colombia, Chile, Argentina y México

Según recuerda, lejos de sentirse trabado, aquel día la inspiración de ambos fluyó como nunca y en tan solo dos horas ya tenían la letra y la pista del tema: “Ese día él me invitó a un medio ambiente de una casa o un hotel donde se estaba quedando, no me acuerdo bien, pero estaba ya en México. Así pasé a verlo y ahí tenía su compu y todo, la neta es que todo fluyó bien, al cien. Él se puso a hacer la pista y en lo que él la terminaba yo hice la letra y la grabamos. Ahí quedó todo en corto, como un previo”.

Ahora, con la mente en la música y en su tour por Sudamérica, el rapero apuesta por enfocarse en sí mismo, en su trabajo y priorizarse antes que a cualquier cosa. Este parece el mejor camino para seguir creciendo y expandiéndose a nuevos lugares: “Busco seguir viviendo y no olvidarme de mí, si me olvido de mí, pues ando rodando, distrayéndome con todo lo que hay. Siento que eso es en lo que estoy ahorita fijándome en mí y poniendo más atención en mí porque ya mucho tiempo anduve viendo siempre por los demás. Ahora soy yo para poder estar bien y para sentir”.

