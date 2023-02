Lizy Tagliani prepara su boda con Sebastián Nebot: “Lo único que quiero es que haya mucho chupi”

Lizy Tagliani habló de su casamiento (ElTrece)

Su vida dio un vuelco de 180 grados. Y, ahora, Lizy Tagliani está a punto de cumplir el sueño de su vida: formar una familia. El próximo 23 de marzo, la nueva conductora de Got Talent Argentina se casará con Sebastián Nebot, su novio desde hace casi un año. Y ambos anunciaron que ya están en tratativas para adoptar un hijo, con lo cual la estrella de Telefe no puede disimular su cara de felicidad.

Sebastián Nebot mostró los preparativos de su look para el casamiento con Lizy Tagliani El joven mendocino y la humorista se van a casar el próximo 23 de marzo y ya están ultimando detalles para la fiesta VER NOTA

Así las cosas, las cámaras de Socios del espectáculo fueron a buscarla y ella no dudó en dar algunos detalles de su inminente boda y de sus planes a futuro. “La verdad que estoy muy contenta, feliz, cero nerviosa. Soy como muy relajada en eso, no me preocupa mucho. Yo lo único que quiero es que haya mucho chupi, buena música y que la gente la pase bien”, dijo Lizy frente a las cámaras de ElTrece al ser consultada sobre la fiesta de casamiento que tendrá lugar en el salón La Paloma 3 de Berazategui.

Con respecto a su vestuario, la conductora señaló: “Pablo Ramírez se ocupa de todo. Yo entré y dejé que me tome las medidas para que haga lo que quiera. Solo quiero estar cómoda, porque no me voy a cambiar. Voy a tener un solo look. Como me visto, me quedo. Así que ya le dije que, si no estoy cómoda, voy y me pongo un jean y chau”.

Entre los invitados, Lizy contó que iba a haber muchos amigos de la pareja y algunos famosos. “Lo que pasa es que son 180 los cubiertos, nada más. Entonces, agarré la lista de WhatsApp y empecé a ver los contactos. A los 180 corté. Traté de agarrar a alguno por cada letra, tipo al azar, porque no podía invitar a todos. Así que, al otro día, vendrán los enojados. ¡Qué le voy a hacer!”, se sinceró.

Finalmente, Tagliani confirmó que sigue adelante con los trámites de adopción. “La inscripción ya está hecha y, poco a poco, vamos a ir viendo qué pasa. Hace poco hubo una posibilidad, lo que pasa es que eran unos hermanitos de CABA y, como yo tengo domicilio en provincia, faltaba todo un proceso hasta que empezara la convocatoria fuera de la Capital”.

Lizy Tagliani prepara su boda con Sebastián Nebot

Hace unos días, mientras hacía su prueba de vestuario en el atelier de Daniel Casalnovo, Nebot también había dado detalles de la boda. “A la mañana tenemos el civil y a la tarde hacemos la ceremonia, con una recepción, el momento en que nos casamos y después la fiesta”, dijo. Y detalló: “El salón es de unos amigos, en Berazategui. Ellos están organizando todo, están remodelando todo. Fui al salón hace unos días y está increíble. Y van a venir muchos de mi familia. Yo soy de Mendoza y van a estar mis hermanos, mis padres, tías, primos... Se están organizando porque va a ser una caravana”.

Otra de las cosas que reveló Sebastián de cara a la boda es que Lizy está en permanente contacto con Mirtha Legrand, quien será la madrina del casamiento, a fin de ultimar detalles. “Ella le pasa sugerencias de los centros de mesa, qué le parece cómo van las ubicaciones y todo eso”, dijo sobre las charlas de Tagliani con la Chiqui.

Y también contó cómo había comenzado la relación. “Con Lizy nos conocemos desde el 2016, cuando ella fue a hacer una presentación en Mendoza. Y ahí tuvimos una comunicación. Pero cuando ella se puso en pareja, nos dejamos de escribir. Y además la distancia jugó un poco en contra. Con ella estamos genial. A mi un poco la exposición y lo de los medios... soy un poco vergonzoso. Pero le estoy poniendo todo”, dijo Nebot.

Seguir leyendo: