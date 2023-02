Cinthia Fernández estalló por un incidente en la vía pública: “Me reventó el auto y huyó”

Cinthia Fernández estalló de furia: le chocaron el auto a la salida del canal y huyeron (Video: Instagram)

Cinthia Fernández se caracteriza por expresar todo lo que le ocurre en su vida cotidiana y no guardarse nada. Desde sus peleas con Matías Defederico, el padre de sus tres nenas - Bella, Charis y Francesca - hasta las situaciones cotidianas que le suceden en su casa o en la calle.

Hace pocas semanas, la conductora volvió a la carga contra su expareja. La panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) volvió a expresar su enojo al enterarse de que su ex se había ido de vacaciones a la costa argentina luego de haberle depositado $55 mil de cuota alimentaria por las tres niñas. “Estoy hinchada porque soy mamá y papá. Si te vas a Mar del Plata seguro que gastás más que $55 mil”, señaló angustiada en una entrevista con el programa de espectáculos A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América.

En ese momento, además, la mediática explicó que por los estados de WhatsApp descubrió que Defederico se involucró con un proyecto laboral relacionado al rubro de la construcción. De esta manera, ella interpreta que sí tiene dinero para realizar este tipo de inversión. “Por estas estupideces y la falta de respeto a mis hijas, tengo ganas de escracharlo. Lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinché las pelotas. Pero no estoy enojada. Es algo con lo que convivo”, dijo Fernández, furiosa.

Luego reveló que se olvidó de pagar las expensas y de repente le llegaron dos meses juntos. Cuando ingresó al home banking vio que Matías le había depositado los $55 mil. “Justo lo vi y me enojé, pero yo no cuento con esa plata... Serían un poquito más de $15 por hija. Si él puede mantener a tres chicas con eso...”, señaló con tono irónico. Al final, recordó que también hace unos años las dejó sin la obra social. “Esas son cosas con las que no se jode”, manifestó furiosa, ya que en el caso de que se enfermen es fundamental contar con esta prestación. También aprovechó para criticar al exjugador de fútbol por no comprarles a las tres pequeñas regalos por las fiestas de Navidad y Reyes.

En esta ocasión, la exvedette subió a sus historias de Instagram un video suyo haciendo un fuerte descargo contra un conductor de una aplicación de traslados de pasajeros porque, según ella relató, le chocó la puerta del auto al descender el pasajero que llevaba.

“Tengo mucha mucha bronca, porque un forro, no hay otro adjetivo para describirlo, me chocó el auto. Yo estaba estacionada en la puerta del canal, mandando un último mensaje desde mi celular para después ponerme a manejar. Un auto se estaciona en doble fila, creyendo que eso es correcto, muy cerquita mío, el pasajero abrió la puerta y me reventó el auto”, describió Cinthia visiblemente indignada. Y agregó: “Yo no entendía en qué cabeza le cabe que creyó que iba a poder bajarse en ese huequito que había entre un auto y otro”.

“Quise pedirle los datos para el seguro, pero huyó. Así que voy a dejar el nombre y la patente de este hdp. Obviamente voy a iniciar las acciones correspondientes”. Pero no conforme con su catarsis, la panelista continuó: “Pienso escrachar a este zángano que no me quería pasar los datos del seguro, ¿lo tendrá en regla al auto? Me dice la gente del seguro que es muy común esto”.

Cinthia se ocupó de registrar todo el mal momento vivido con la cámara de su celular y con capturas de pantalla subió las imágenes a sus redes sociales.

