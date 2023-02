Quién es Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio que entró a la casa de Gran Hermano 2022

Camila Camarda ingresó a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) se revolucionó con el ingreso de seis familiares de los participantes. “Son personas queridas por ellos para van a entrar a jugar”, anunció Santiago del Moro en la especial gala de este lunes. La primera participante en entrar a la casa fue Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio.

Sospechas de fraude en Gran Hermano 2022: los videos que sostienen la denuncia que circula en las redes Luego de que Romina, como líder de la semana, salvara a Julieta de la placa de nominación, comenzaron a circular las imágenes de lo vivido en las horas previas VER NOTA

En segundo lugar, el conductor presentó a Camila Camarda: “Ella es community manager, es creadora de contenidos en redes y es la hermana de Julieta. Vive con su pareja, con su novia”. Además, le recordó que no podía llevar información del afuera a la casa.

El abrazo entre Julieta y su hermana Camila

Al verse dentro de la casa, las hermanas se fundieron en un abrazo largo y sentido, con lágrimas en los ojos por la emoción. “¡Qué linda, qué linda que estás!”, le dijo Julieta a su hermana mayor. Y después la ametralló a preguntas, solapadamente referidas a su novio Lucca: “¿Está todo bien?”, “¿De verdad?”, “¿Seguro?”. Camila, fiel a la consigna que le dispensó Santiago, con la prohibición de no revelar información del afuera, se limitó a decirle “Sí, te lo juro. Era solo para familiares”.

El grito del exterior que derivó en un tenso cara a cara entre Julieta y Camila por la fulminante en Gran Hermano 2022 Una alerta encendió la chispa en la casa y las chicas tuvieron una charla a solas en el living para aclarar la situación VER NOTA

Así las cosas, muchos seguidores se preguntaron en las redes sociales: ¿Quién es Camila? Según su cuenta de Instagram, la joven es modelo y suele compartir en la red social imágenes de campañas fotográficas así como postales de su vida personal. Su ingreso a la casa repercutió directamente en sus seguidores, que se duplicaron en cuestión de horas, y ya bordea los 50 mil

Cami Camarda está de novia con Lourdes Correa

Cami Camarda está de novia con Lourdes Correa

Además, de desempeñarse como promotora de diversas marcas de autos y de indumentaria, también trabaja como influencer y creadora de contenidos. Respecto a su vida personal, Cami es amiga de varios famosos, como Stephan, uno de los hijos mellizos de Oscar Ruggeri. Además, está en pareja con Lourdes Correa. Seguramente la joven ganará una enorme popularidad por su paso por la casa de Gran Hermano.

Cami Camarda es influencer y trabaja como creadora de contenidos

Este lunes también ingresaron Walter Fabián, el primo de Romina Uhrig; Rodolfo, el papá de Nacho Castañares; Gladys, la mamá de Lucila Villar; y Florencia, la hermana gemela de Camila Lattanzio. Luego de presentarlos, el conductor les recordó a todos: “No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman. No los expongan. Se lo digo a los dos: a los que están adentro y los que vinieron de afuera. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, al jugador lo manda a placa. Y a las visitas, las eyecta de la casa. No pregunten cosas que quieran saber. Les recomiendo que no hablen mucho del afuera y serán advertidos”.

Cami Camarda

Luego, Santiago les regaló una picada y unas bebidas para que celebren en familia. Y un rato más tarde, se despidió de la casa renovada no sin antes dar un comunicado del GH. “Los familiares deben dormir en un cuarto separado de los jugadores. Es decir, ahora antes de irse a dormir, tienen que separar cuartos de jugadores de cuartos de visita, de familia”, avisó Del Moro como última regla. Dos minutos después, habló la voz de la casa. “Espero que la pasen bien, que se divierten, que disfruten”, los saludó el Big. Y cuando lo consultaron acerca de cuántos días durará la estadía de los familiares, solo dijo: “No sabe, no contesta”.

Con una foto íntima de la pareja, el novio de Julieta de Gran Hermano 2022 celebró el Día de los Enamorados Lucca Bardelli publicó una imagen en la cama con la joven que está participando en el reality de Telefe VER NOTA

Seguir leyendo: