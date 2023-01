Gonzalo Vázquez protagonizó un divertido blooper en Mar del Plata: “¡Ni para mojarme los pies sirvo!”

El blooper de un notero de Intrusos en Mar Del Plata (América)

Un momento desopilante se vivió este martes en el aire de Intrusos (América). Así como lo hizo durante todo enero, el cronista Gonzalo Vázquez estaba saliendo en vivo desde Mar del Plata para contar las novedades de la temporada desde la playa. Y en un momento, la conductora Florencia de la V le pidió que vaya hasta la orilla del mar para mojarse los pies.

“Esperá que estoy con zapatillas”, le dijo el periodista mientras caminaba hacia el agua y seguía hablando. “Te voy a contar una bomba desde acá, sobre la separación de... ¡Ay, la conch...!”, exclamó cuando se le vino una ola encima y a la vez intentaba quitarse el calzado. En ese movimiento, el retorno -el aparato por el cual le llega el audio desde el piso- se le cayó al agua y quedó inutilizado.

La mesa del ciclo de espectáculos estalló de risa y Flor se disculpó. “Pero yo pensé que estabas descalzo, nunca me imaginé que estabas con zapatillas... Igual tampoco es ácido, es mar”, le apuntó la conductora mientras Gonzalo intentaba arreglar el artefacto. “Esperen, chicos, no escucho nada. ¡Ni para mojarme los pies sirvo!”, se lamentó. “¿Quedó incomunicado? Vamos a ordenar”, indicó De La V y levantó el móvil repentinamente.

Gonzalo Vázquez intentó rescatar el retorno que se le cayó al mar

“Flor me dice que vaya al agua a mojar los pies en el agua y tenía las zapatillas puestas. Y dije: ‘Bueno, me saco las zapatillas y voy’. Pero no medí la ola, no medí que el agua iba a venir hacia mi. Me distraje un segundo y cuando levanto la vista, estaba entre contar lo que tenía para contar y sacarme la zapatilla... Y no soy de poder hacer más de una cosa y media al mismo tiempo, ya tenía la ola encima”, le contó Vázquez, entre risas, a Teleshow.

“Después del móvil, ya retornaba para Buenos Aires. Y en esa fracción de segundo, pensé: ‘Si me mojo los pies, viajo a Buenos Aires con los pies mojados y mañana ya voy a estar enfermo’. Y cuando salí corriendo, se me desprendió el retorno y por eso mi desesperación. Porque lo rompí, hice mierda el retorno. El agua salada lo terminó destruyendo. De hecho, no lo pude usar más y me tuvieron que dar otro”, agregó al respecto.

Como periodista, esta fue la sexta temporada de verano que a Gonzalo le tocó cubrir, realizando dos para Infama y las cuatro restantes para Intrusos. “Todas fueron interesantes, cada una tuvo lo suyo. Esta fue la primera temporada en que sí noté que no hubo tantos escándalos como en las anteriores. Pero tampoco hubo tanto personajes que vos digas: ‘Se puede generar algún chispazo’, como pasó en su momento con Sol Pérez y Mónica Farro. Tampoco hubo tantas figuras mediáticas, como cuando en Villa Carlos Paz estuvo Charlotte Caniggia, que estaba de novio con Lhoan y cayó su hermano Alex a pelearse con él”, resumió sobre cómo sintió este mes en “la feliz” y el verano mediático en general.

“Siento que las situaciones hoy pasan por otro lado. Creo que los elencos entienden que el escándalo por el escándalo mismo ya no vende, como antes sí pasaba. Pero más allá de eso, creo que la gente ya no se pelea tanto como antes. Vamos evolucionando como sociedad, todos en todos los aspectos, y ya la pelea, por suerte, no es moneda corriente. En mi primera temporada, que fue en Carlos Paz, sí había un montón de conflictos que no eran generados por la prensa, sino que eran conflictos verdaderos”, analizó el periodista. “Fue una temporada tranquila y buena, que además sigue”, sintetizó.

El retorno de Gonzalo Vázquez, arruinado por el agua del mar

A la hora de explicar cómo es un día como cronista en temporada, Vázquez contó: “Me levanto 8.30 hs. A las 10 ya empiezo a hablar con la producción de Buenos Aires por los temas del día. Siempre allá hay un productor encargado de coordinar Mar del Plata, es el nexo entre Mardel y la producción. Luego me voy al móvil”.

“Mientras estamos al aire, empezamos a pensar que hacer, nos fijamos qué datos tenemos, establecemos guardias y demás. Cuando termina el programa, vuelvo al departamento, meriendo, duermo la siesta y alrededor de las 19.30 ya salimos a hacer notas hasta las 0.30 aproximadamente, siempre dependiendo de lo que haya”, cuenta. “Y al día siguiente, lo mismo. Y así vamos transitando el mes”, cerró entre risas.

