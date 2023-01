EN VIVO: el público define quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022

Después de cumplir el desafío de no cocinar ni limpiar por un día, Romina tuvo su tan esperada fiesta de cumpleaños con empanadas para todos. Pero no pudo evitar la nostalgia al pensar que no pudo compartir ese día con sus hijas, de las cuales ni siquiera pudo recibir un video. De todas formas, pudo disfrutar de una celebración distinta, en la que no faltó la ambientación con globos y el karaoke junto a sus compañeros.