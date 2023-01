Mirtha Legrand recibió un regalo de la familia de Messi y lo usará para un fin solidario

Mirtha Legrand reveló el cuál fue el regalo que le dio la familia de Messi

Luego de finalizar su clásico ciclo televisivo, Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata pasando unas vacaciones. Ella es fanática del teatro y suele ver diversas obras en La Feliz. Recientemente, disfrutó Los 39 escalones, protagonizada por Guillermina Valdes, Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. A la salida de la función en el Tronador, Chiquita dio una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) y habló del talento de Guillermina: “Para mí ella es una revelación, el teatro del absurdo es muy difícil”.

Además, durante la charla la conductora señaló que este próximo lunes realizará una gala solidaria en el hotel Costa Galana. Lo interesante es que logró conseguir una prenda que será subastada para recaudar fondos para un hospital. Todo esta historia comenzó con una charla que tuvo con Celia, la mamá de Lionel Messi.

“El lunes tenemos la gran gala y conseguimos la camiseta de Messi autografiada. La mamá me llamó para decirme que me admira mucho, yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia. Se nos ocurrió pedirle la camiseta y hoy nos llegó. La vamos a rematar para el hospital”, aseguró la diva al programa de espectáculos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En estas últimas horas trascendió que Juanita Viale se había separado de Agustín Goldenhorn. Cuando le preguntaron sobre la vida sentimental de su nieta, Mirtha señaló: “Ella está muy bien. Pero no hablo de ese tema. Nosotras no hablamos de ese tema por discreción”.

Por otra parte, Legrand aprovechó su estadía en La Feliz para ir al show de Abel Pintos en el Tronador. En el final de la velada, el artista fue a saludarla en uno de los palcos. Ella tomó el micrófono y se dirigió al público. “Qué noche maravillosa, mientras viva, que ojalá sea por muchos años más, esta noche no la olvidaré nunca, nunca”, aseguró la diva, que hizo gala de su memoria prodigiosa.

Mirtha Legrand con Abel Pintos (Eduardo Aguada)

“Abel venía a mi programa cuando era muy jovencito, recién llegado de Ingeniero White, al lado de Bahía Blanca, y ya cantaba maravillosamente bien”, evocó. Y fiel a su estilo, le soltó un reproche en forma pícara: “¿Vos fuiste a lo de Juanita y no viniste a mi programa?”, Abel se incorporó hasta el micrófono y le respondió: “Sí, es cierto”. Entonces Mirtha entró a jugar con su respuesta: “¡Es cierto! ¿Y por qué me hiciste eso? ¿Por qué me fuiste infiel? ¿Por qué?”, le dijo picante, entre las risas del público.

Acto seguido, la diva de los almuerzos continuó: “Vos sabés que estaba esperando que cantaras ‘La llave’, me encanta. Sos un artista maravilloso, Abel. Sos realmente talentoso”, lo elogió, dando pie a un mano a mano como si estuvieran solos en la inmensidad del teatro. “Sos realmente ingenioso, ¿las letras son tuyas? Las canciones transmiten una alegría y tu público... ¡mirá lo que es este público!”, continuó la conductora, mientras se ponía de pie para observarlo con sus propios ojos.

Mientras el público aplaudía y agradecía el momento que estaban disfrutando, Mirtha continuó: “Sos un gran showman, me alegra muchísimo haber venido... ¿vos sabés que te sigo a todos los recitales?”, señaló entre risas. Y después de preguntarle por su hijo, y con el artista al borde de las lágrimas, llegó el momento de la retribución con un enorme ramo de orquídeas y la sonrisa permanente a modo de gratitud.

