Las perlitas de Mirtha Legrand y Juana Viale en el último programa del año: el detalle de los looks y la “escarapela de Messi”

Mirtha Legrand y Juana Viale volvieron a conducir juntas en el último programa del año (La noche de Mirtha. El Trece)

Desde su regreso a la televisión en septiembre, Mirtha Legrand y Juana Viale alteraron el habitual esquema de sus programas y se repartieron las apariciones en la pantalla. Los sábados fueron de La noche de Mirtha y los domingos, de Almorzando con Juana, y abuela y nieta se pusieron al frente de las respectivas mesazas. Sin embargo, el que iba a ser el último fin de semana al aire se vio atravesado por un imponderable de alcance mundial: la final entre Argentina y Francia.

El partido se disputará el domingo a las 12 de nuestro país, por lo que Juana no saldrá al aire. Y por ese motivo, abuela y nieta se dan el gusto de volver a conducir juntas, tal como ocurrió hace casi un año cuando Mirtha regresó por una noche para acompañar a Juanita.

Con la canción de La Mosca “Muchachos”, ícono de este Mundial y de la Selección argentina, entró Mirtha del brazo de Juana Viale para conducir juntas una vez más la mesaza más famosa de la televisión. Simpáticas y contentas, ambas se lucieron con dos vestidos en el mismo tono verde. “Quiero decir que es casualidad esto”, dijo Juana, mientras Mirtha se dispuso a describir su atuendo.

“Es un vestido bordado completamente en pailletes y cristales, de Iara”, destacó. Y su nieta mostró orgullosa la escarapela en el pecho de su abuela. “Es de Messi”, recalcó. “Vamos a ganar chicos”, pronosticó la dueña de los almuerzos más famosos. Y siguió: “Yo digo 3 a 2, vos Juani? Y Juana se negó a dar ningún resultado. ”No, a mí no me gusta vaticinar nada”, afirmó la actriz.

Mirtha Legrand y Juana Viale, las dos de verde en la pantalla

Mientras ayudaba a la Chiqui a sentarse cómodamente, la hija de Marcela Tinayre tomó la palabra para manifestar su agradecimiento a todo el público de los sábados a la noche que no la ven desde el año pasado. Luego, se ocupó de describir su vestido, de encaje verde brillante “con una espalda muy bonita”, relató. “Es de Gino Bogani”, reveló Juana a lo que su abuela, mirándola le contestó: “Una belleza”. Y la actriz, divertida, se animó a confesar: “Es el único hombre que me vistió y me desvistió tanto”

Recién entonces, anunciaron a los comensales para la última mesaza del año, que estará conformada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la actriz Verónica Llinás que vuelve al teatro junto a Soledad Silveyra en Dos locas de remate; los actores Nicolás Cabré y Mariano Martínez que a 20 años de los hermanos Marquesi de Son amores, serán director y actor en la obra Tom, Dick and Harry; y el cantante de cuarteto Ulises Bueno. Con estos comensales, el legendario programa de la televisión argentina cerrará su temporada número 54, que luego de muchas idas y vueltas logró llevar adelante en el último cuatrimestre del año.

De esta manera, Mirtha y Juana vuelven a compartir pantalla después de casi un año exacto. El 18 de diciembre pasado, la Chiqui volvió a la televisión, en una de sus tres apariciones especiales durante la etapa más fuerte de la pandemia de coronavirus. Desde aquel recordado 20 de marzo, Mirtha cumplió el aislamiento y solo tuvo pantalla en tres ocasiones. Una para cerrar la temporada 2020 -el histórico que reunió a cuatro generaciones, con Marcela Tinayre, Juana y su hija Ámbar de Benedictis-, uno en agosto de 2021, cuando su nieta regresó de Europa y debió permanecer aislada según los protocolos reinantes, y el ya mencionado de hace un año

