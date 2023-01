La indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la sesión de Shakira con BZRP

Shakira y Bizarrap - Bzrp Music Sessions #53

La colaboración entre Shakira y Bizarrap ya es récord mundial debido a la trascendencia de ambos, y lo que se especulaba sea algún tipo de crítica o cuestionamiento a Gerad Piqué, el ex de la cantante, finalmente resultó más directo de lo que se esperaba con frases que más allá de las ironías marcan directamente los puntos más conflictivos de la relación,, donde incluso se la nombra a Clara Chia, actual pareja del deportista.

Así las cosas, fueron varias las figuras que tomaron alguna parte de la letra del tema para referirse a alguna relación actual o del pasado, y una de ellas fue la empresaria Wanda Nara, quien al cumplirse apenas tres horas de la publicación del tema compartió a través de su cuenta de Instagram un recorte del video en que dejaba destacada la frase “las mujeres ya no lloran, facturan”, sumado a los emojis de los billetes volando y a la figura de una loba.

Uno de los puntos que tensó la relación entre la pareja de Shakira y Piqué fue el escándalo con la Agencia Tributaria por evasión de impuestos que la llevaría a los tribunales españoles y que llamó la atención de la prensa de todo el mundo. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta, y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura”, dice en relación a la casa que le construyó Piqué a sus padres al lado del hogar familiar. “Perdón que te sal-pique”, agrega con picardía. En ese tramo además, la cantante menciona una de las frases más repetidas en redes sociales y que sin dudas se volverá icónica: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Gol para Shakira.

La publicación de Wanda Nara sobre el tema de Shakira

Tras el posteo de Wanda, el mensaje se tomó como un comentario a Mauro Icardi, quien, pese a encontrarse separados, cada vez que puede deja algún mensaje para la empresaria, incluso sumándose a las transmisiones en vivo que ella realiza, dejándole mensajes donde refuta cada una de sus palabras.

Al ser consultada Wanda sobre la relación que mantiene con Icardi, últimamente aclaró que no lo iba a hablar más en las entrevistas, y que “todo lo que me pasa lo encuentran en mis historias”. Y sin dudas cumplió, porque en los últimos días de 2022 volvió a habilitar a sus seguidores de Instagram a que le envíen preguntas, y sin pelos en la lengua se ocupó de aclarar todos los tantos.

En lo que refiere a su soltería y si está conociendo a alguien, negó cualquier tipo de acercamiento y que “desde octubre 2022 sola, divirtiéndome con amigas”. Sin embargo, cabe aclarar que solo hace un par de días, a través de la misma red social, mientras realizaba una transmisión en vivo, afirmó sobre L-Gante que “no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”.

Así las cosas, en medio de este presente, fue que también aseguró en este nuevo intercambio con sus seguidores cuáles son las cualidades que tiene que tener un hombre para enamorarla: “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”.

