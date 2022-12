Maru Botana y su familia disfrutan de Punta del Este: la cocinera acompañó a su hijo a surfear

Maru Botana y su hijo disfrutaron de la playa en Punta del Este (Crédito: RS Fotos)

Maru Botana y su numerosa familia viajaron a Uruguay para disfrutar de unas vacaciones de verano. Como todos los años, la cocinera y sus seres queridos eligen Punta del Este, el lugar preferido de muchas figuras argentinas del espectáculo y la política para descansar y recargar energías.

En las imágenes exclusivas de Teleshow, se puede ver a la cocinera en la playa acompañando a su hijo que está practicando surf. Para la ocasión lució un mono de jean súper cómodo. Ella les inculcó a sus herederos la pasión por el deporte y la vida sana, ya que ella suele correr, andar en bicicleta, nadar y realizar diferentes deportes acuáticos.

Desde hace más de dos décadas, Maru Botana y el ingeniero Bernardo Solá se casaron y formaron una familia numerosa. Ellos son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, Inés y Facundo (que murió en 2008 cuando tenía seis meses de vida).

Maru Botana lució un mono de jean súper cómodo en la playa

En estas vacaciones, la conductora y sus hijos participaron del primer evento de la temporada de verano: la inauguración de un exclusivo restaurante ubicado en José Ignacio. También estuvieron Ivana Figueiras, Lucía Celasco, Catarina Spinetta, Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo, Agustina Casanova y su marido, Lautaro Mauro, quienes cumplieron 17 años de relación.

La mencionada conductora y su esposo celebran su aniversario en este paradisíaco lugar donde se conocieron y se enamoraron. Durante el verano, pasarán tres semanas de vacaciones en su casa de playa Brava. Además aprovecharán para reunirse con amigos, así como con sus seres queridos.

Recientemente, la pareja estuvo en Qatar, donde alentaron al equipo albiceleste que logró coronarse campeón mundial tras ganarle la final a Francia. Al finalizar en mundial, regresaron a Buenos Aires y rápidamente se alistaron para viajar a Uruguay para comenzar con sus vacaciones de verano.

Maru Botana acompaña a su hijo a practicar surf

Maru también celebró con mucha alegría el triunfo de la Selección Nacional. En su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores varias imágenes de Lionel Messi y unos videos de ella y su familia celebrando en las calles haber ganado la copa del mundo.

Además, escribió un emotivo mensaje en la red social: “¡Que lindo sentimiento!!! Ser argentina, tener este equipo, este capitán, este entrenador. Darnos cuenta lo lindo que logramos cuando hacemos equipo. Disfrutar este mundial, verlo con amigos, con familia, todas las instancias que pasamos. ¡¡Pero siempre con el corazón argentino!! Sabiendo que juntos logramos lo que queremos. Gracias Argentina por tanto amor, día inolvidable. Los amamos a todos”.

Este año, la cocinera tuvo mucho trabajo y se dio el gusto de participar como jurado en la versión uruguaya de Masterchef Celebrity. Aquí en la Argentina también se realiza el formato, pero la chef nunca estuvo. Por esta razón, tuvo su revancha al ser invitada como jurado en reemplazo de Sergio Daniel Puglia, quien no pudo presentarse en las primeras grabaciones porque estaba transitado el covid.

“Es un honor para mí estar acá, estoy muy feliz, les van a faltar obvio las aleluyas de Sergio, pero no me voy a guardar ningún elogio si se portan bien”, expresó. Pero no es la única presencia argentina en el reality del país vecino: Ronnie Arias también debutó allí, pero en su caso como participante. “Para mí Masterchef es entretenimiento, es desafío y sobre todo aprendizaje. Me siento feliz, esta es una puerta abierta para llegar a los uruguayos”, dijo el conductor.

Maru Botana disfruta de sus vacaciones en Punta del Este (Crédito: RS Fotos)

