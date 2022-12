La alocada reacción de Tini Stoessel tras el pasaje de la selección argentina a la final del Mundial

La reacción de Tini Stoessel tras el pasaje de la selección argentina a la final del mundial

Se había convertido en “amuleTini” luego de su presencia en la cancha desde el partido entre Argentina y México, pero sus compromisos laborales la mantuvieron fuera de las tribunas en los últimos dos partidos de la selección en el Mundial de Qatar. Sin embargo, el corazón de Tini Stoessel está muy cerca de La Scaloneta, en donde su novio Rodrigo de Paul es una de sus figuras.

Así, la cantante y actriz celebró a la distancia -está en Madrid- el pasaje a la final tras la victoria por 3 a 0 contra Croacia: un alocado video publicado en sus Instagram Stories en la que Stoessel grita por sobre las imágenes que mostraron el final consumado, con un Lionel Messi y el resto del equipo feliz por lo conseguido.

Tini festejó el pasaje de la selección argentina a la final del mundial de fútbol Qatar 2022

El último domingo Tini Stoessel respondió a la extensa y emotiva dedicatoria que Rodrigo De Paul publicó horas atrás en su cuenta de Instagram. La cantante no pudo asistir al último partido de la Selección ante Países Bajos, pero luego de la victoria, ambos se demostraron su amor públicamente en las redes sociales.

“Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa”, escribió la cantante en una historia de Instagram, donde volvió a postear la publicación que había subido el futbolista. Además, le agradeció por sus palabras y por el cariño que le da.

“Rodrigo, ya sabés todo”, manifestó Tini Stoessel en su cuenta oficial de la mencionada red social, donde acumula casi veinte millones de seguidores. Allí, ya no duda en manifestar lo que que la une a De Paul. “Para mí fue un honor haberte podido acompañar, en las buenas, pero más en las malas”, lanzó ella, porque el futbolista le había agradecido públicamente por su viaje luego de la derrota ante Arabia Saudita.

La respuesta de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul

Además, la joven se refirió del estado físico que tuvo el mediocampista de la Selección en el último partido que jugó este viernes. “A pesar de que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha”, remarcó ella. Tini se quejó porque Instagram no la dejó comentar directamente en el posteo de Rodrigo. Pero, más allá de ese inconveniente, le manifestó toda su apreciación: “Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. ¡Vamos Argentina, carajo!”.

La tensión y emoción que se vivió el viernes en Lusail en el duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos hizo aflorar los sentimientos más profundos de los futbolistas de la Scaloneta. Llantos, abrazos y hasta peleas con rivales fueron las consecuencias de la batalla por las semis. Uno de los más conmovidos por el esfuerzo realizado en el campo fue Rodrigo De Paul, quien le dedicó unas palabras llenas de amor a su pareja, Tini Stoessel.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el mediocampista de la Selección publicó una foto abrazado a la cantante durante una de las visitas íntimas de los familiares a la Universidad de Qatar el día posterior a la caída en el debut en el Grupo C ante Arabia Saudita.

La tierna foto de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Qatar (Instagram)

“Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, comenzó a describir De Paul.

Luego, el jugador del Atlético de Madrid le agradeció a su novia por ese empuje en los momentos más duros, sobretodo cuando se dudó de su presencia en el cruce ante Países Bajos por una lesión muscular en su isquiotibial derecho. “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... En poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amoooo”, cerró el futbolista de 28 años.

