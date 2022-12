La crisis de Romina de Gran Hermano 2022 por sus hijas: “No sé si la gordi dejó el pañal o si Mía se hizo señorita”

La crisis de Romina de Gran Hermano 2022

A tres meses del comienzo de Gran Hermano 2022 (Telefe), los participantes empiezan a padecer el encierro, como Romina que está atravesando una crisis porque extraña a sus tres hijas, especialmente a su bebé de casi un año. Lo peor es que está tan angustiada que tiene hasta pesadillas.

“Le pongo todo pero hay cosas que me superan. Me quiero ir. Tengo muchos sueños feos”, le contó la joven, a sus hermanitos, Julieta y Alfa mientras tomaban el desayuno. Con una enorme tristeza, reconoció: “No me levanté contenta. No me olvido de que mañana es la fiesta de egresados de Mía”.

Fue entonces cuando Julieta la consoló e intentó levantarle el animo: “Pensá en todo lo que pasamos, quedan dos meses. La mitad”. Luego, Romina también se descargó con Daniela: “Extraño mucho a mis hijas. Me levanto todas las mañanas y no doy más. En vez de tener más fuerza, en mi caso, es como que se me van terminando”.

Por último, Romina se refirió a algunas cuestiones relacionadas al crecimiento de las pequeñas que se estaría perdiendo por estar dentro de la casa más famosa del país. “¿Qué pensará Nina que no me ve? Mía es más grande ¿Y Feli que es chiquitita? No se si la gordi habrá dejado el pañal y si Mía se habrá hecho señorita. Me estoy planteando todo eso, es tremendo”.

Por otra parte, este jueves por la noche, Thiago tuvo que salvar a un compañero de la placa de nominados. El oriundo de González Catán ganó este beneficio luego de ser el vencedor de la prueba de líder de esta semana, motivo por el cual obtuvo inmunidad para las nominaciones que se llevaron esta semana.

Romina, Agustín, Marcos, Maxi, Julieta y Nacho esperaron atentos la decisión de Thiago, ya que todos se mostraron muy nerviosos frente a la gala de eliminación del próximo domingo. Para colmo, el joven advirtió que su elección la haría basado solo en afinidad, por lo que pensar en estrategias posibles es una pérdida de tiempo para el resto de los hermanitos.

Antes de dar a conocer la tan relevante situación, Santiago del Moro entró a la casa para dar una buena noticia a los participantes: por decisión de la producción, este viernes podrán ver el partido entre Países Bajos y Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. De esta manera, ya los hermanitos han logrado ver todos los encuentros disputados por el seleccionado nacional en esta Copa del Mundo.

Además, se mostró otro momento vivido dentro de la casa más famosa del país, que llenó de emoción a todos los hermanitos. Es que, con motivo del Día de la Virgen, fecha en la que tradicionalmente se arma el arbolito de Navidad, los participantes recibieron de la producción toda la decoración navideña para que puedan embellecer el lugar en contexto con estas fechas tan especiales.

Cabe destacar que quien sea eliminado este domingo, se sumará a Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabironosky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Belén Villar, Juliana Díaz y María Laura Cata Álvarez. Todos ellos debieron abandonar la casa por el voto del público.

