La mañana de furia de Guillermo Francella: sufrió un accidente mientras paseaba a su mascota

Guillermo Francella fue mordido por un perro (Socios del espectáculo. El Trece)

La mañana de feriado comenzó con algunos problemas para Guillermo Francella, ya que en momentos en que se encontraba paseando a su perro por la zona de Las Cañitas en la Ciudad de Buenos Aires, pasadas las 10, fue atacado en la pierna izquierda por el perro de un vecino.

“La extorsión”, la nueva película de intriga con el gran Guillermo Francella, estrenó su primer tráiler El film protagonizado por la estrella de “El robo del siglo” y “El encargado” llega a la pantalla grande en abril de 2023 VER NOTA

Las imágenes registradas por un transeúnte muestran el momento en que un efusivo Francella se enfrenta a su interlocutor, mostrando su pierna y dando cuenta de las lesiones que sufrió o podría haber sufrido. El hecho tuvo lugar en Av. del Libertador al 4500, en la intersección donde se encuentra una reconocida cadena de cafeterías.

El video fue presentado en el programa Socios del espectáculo (El Trece) y quien se refirió al tema fue la periodista Karina Iavícoli, quien aseguró haberse comunicado con el actor con el fin de tener más detalles respecto no sólo de lo ocurrido sino también de cómo continuó la jornada, y leyó la respuesta al aire.

Guillermo Francella, al momento de referirse a las críticas contra El encargado: "Las quejas hablan de la mediocridad intelectual"

“Está bien, está enojado con lo que pasó: También con un señor que pasaba y que lo grababa. No porque sea conocido, esto vale para cualquier persona en cualquier situación”, detalló la periodista. “Francella se fue a su casa a descansar, a ponerse alcohol. Lo lastimó, está un poco enojado y agradece la preocupación”, cerró la periodista respecto de cómo había culminado el incidente.

La estrella de “El robo del siglo” y “El encargado” fue noticia también hace unos días por la presentación del trailer de la nueva película que protagonizará. La extorsión tiene previsto su estreno el 6 de abril de 2023. La película es dirigida por Martino Zaidelis (El colaborador) y cuenta con la actuación de Pablo Rago (100 días para enamorarse) y Andrea Frigerio (Limbo; Mi obra maestra), además de la participación de Guillermo Arengo (Santa Evita), Carlos Portaluppi (El marginal), Alberto Ajaka (Apache: la vida de Carlos Tevez) y Mónica Villa (Carroceros).

La extorsión sigue a Alejandro, un experimentado piloto aeronáutico que esconde un secreto: una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y lo extorsionan exigiéndole transportar una misteriosas mercancía en la ruta Buenos Aires–Madrid sin hacer preguntas. “Si tienes algún problema lo hablas con nosotros y solamente con nosotros”, se escucha que le dicen en el adelanto.

Guillermo Francella y Andrea Frigerio en una instantánea del trailer del nuevo filme, La extorsión

Entonces, ¿qué hace Alejandro al respecto? En alerta por el misterioso cargamento que lleva, el aeronauta se adentrará en un universo de mucha intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama. Eso, sin dejar de intentar escapar con vida de aquel arriesgado proceso a cualquier precio.

También estuvo los últimos meses en boca de todos, tras la presentación de la serie El Encargado, en la que encarna a un encargado de edificio y la relación que mantiene con los dueños de los departamentos. Tras su estreno, dispararon su enojo un grupo de trabajadores que ven cuestionada su tarea y lo dieron a conocer en una carta que se hizo viral. “Lo que más me dolió es como nos trata y en que posición nos pone la serie, que chantajeamos a los propietarios. En mi edificio me miran raro y no sólo me afectó a mí sino a muchos compañeros”, expresó Diego Trejo, titular de Agrupación de Encargados.

Frente a esto, Francella aclaró que la serie no tenía la intención de juzgar a nadie. “Se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie”, enfatizó. Y agregó: “Esto habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción”. Pero la agrupación volvió a apuntar contra él asegurando que los estaba “cargando” y exigiéndole unas “disculpas”.

Seguir leyendo