El Pollo Álvarez se encontró con su doble en Qatar: “Somos iguales”

El Pollo Álvarez y Gustavo Baabour se mostraron juntos y demostraron que son iguales

Desde el inicio del Mundial Qatar 2022, varios periodistas argentinos se encuentran haciendo la cobertura sobre el día a día del evento deportivo. Muchos de ellos aprovechan para reencontrándose con amigos o conocidos, además de alentar a la Selección. Gustavo Baabour, es uno de los periodistas de TN que viajó y está realizando sus respectivos informes para la señal de noticias y se encontró nada más y nada menos que con El Pollo Álvarez.

El Pollo Álvarez en Qatar 2022: después del mal momento con la policía, le tocó dormir en el piso El conductor de Nosotros a la Mañana vivió un incómodo momento, pero esta vez por una buena causa: cedió su cama y su esposa lo celebró VER NOTA

La razón por la que este encuentro llamó la atención de todos, es por el increíble parecido que hay entre ambos. Es por eso que el conductor de Nosotros a la Mañana, compartió en una nota con Gustavo y allí tuvieron un divertido ida y vuelta. “Es la primera vez al aire”, comentó Baabour, mientras el Pollo aseguraba, entre risas: “Veo fotos tuyas en Instagram y digo ´yo no subí esto´”. Asimismo, agregó: “La gente me dice, vos sos el de TN y le digo, no yo soy el de TN”, detalló Álvarez al momento que transmitían en vivo desde Doha, en la previa del partido Argentina- Polonia, que se disputó este miércoles.

“El día de mañana para pegar vacaciones nos sirve”, bromeó el Pollo, que propuso un intercambio de roles en caso de necesitarlo. Por su parte, Baabour redobló la apuesta y sugirió que ambos consigan canjes y puedan viajar juntos. El divertido momento culminó con ambos realizando la misma pose con una amplia sonrisa.

El inesperado encuentro en Qatar rápidamente se viralizó en redes sociales y fue el propio periodista quien lo compartió en su cuenta de Instagram con su colega, donde Álvarez comentó que se trata de una situación “increíble” con la clara visión de que se ve parecido a su compañero.

El Pollo Álvarez y su doble, juntos en Qatar

En tanto, el encuentro también se dio también en el ciclo de El Trece donde hicieron dúplex con TN sobre un acontecimiento único e irrepetible. Babour dijo que iba al gimnasio, mientras que Joaquín negó que en sus días realice una actividad física. Ambos demostraron la buena onda que existe entre ellos.

Días atrás, luego de haber vivido una tensa situación luego de que la policía de Qatar frenara una transmisión que estaba haciendo en vivo para su programa en la mañana de El Trece, el Pollo Álvarez pasó otro incómodo momento, aunque esta vez por decisión propia y por una buena causa. El conductor y periodista durmió en el piso.

Fue su esposa, Tefi Ruso, quien contó en sus redes sociales que él decidió dejar su cama del hotel para darsela a una pareja de chicas que estaba en el Mundial Qatar y que no tenía donde parar.

“A todo esto, le pedí a Pollo Álvarez que cuide y acoja a Male Pizarro y su mujer. Se lo tomó a pecho”, escribió en una historia la cocinera junto con una foto de su marido durmiendo en el suelo, y Pizzaro había puesto: “Este pibe se tiró en el piso y nos dio su cuarto”. En la siguiente historia, la creadora de Inutilísimas compartió una foto de él con ellas en Qatar y agregó: “Fui feliz por ustedes a la distancia. Ni haciendo un casting juntas gente tan buena onda”.

Seguir leyendo: