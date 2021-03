El divertido reclamo de Julieta Ortega a Iván Noble, su ex: “Te estoy mandando mensajes hace horas”

Julieta Ortega, Iván Noble y un divertido ida y vuelta en Twitter, a la vista de todos sus seguidores

Estuvieron casados por siete años y tuvieron un hijo, pero hace más de una década que están separados. Sin embargo, Julieta Ortega e Iván Noble mantienen una buena y amistosa relación que incluso se trasluce en las redes sociales, a la vista de los seguidores de ambos.

Esta semana fue el cumpleaños número 53 del músico –quién lleva adelante su carrera solista y también toca esporádicamente con los Caballeros de la Quema– y entre los regalos que recibió, también estuvo un reclamo por parte de la actriz. A través de Twitter, Ortega le recriminó que llevaba varias horas tratando de dar con él .

“Acabo de cambiar el celular y creo que sucedió una tragedia: ¿puede ser que perdí todos los stickers?”, escribió Noble y entre las respuestas, estuvo la de Julieta: “Te estoy mandando mensajes hace horas por la salida del colegio de mañana”, dijo en referencia a Benito, el hijo que ambos tuvieron en 2005. La respuesta de Iván, muy en línea con el uso irónico y pintoresco de las metáforas aplicadas a sus canciones, fue: “La SUBE está en orden”.

El ida y vuelta entre Iván Noble y Julieta Ortega (Foto: Twitter @ivannoble @ortegajuli)

Algunos usuarios festejaron el ida y vuelta simpático de la ex pareja: “Benito mañana a la salida...”, puso un usuario junto con una foto del personaje de caricaturas Charlie Brown perdido en un pastizal; ocurrencia que Julieta celebró con el emoji que llora de risa . “Los mensajes domésticos por Twitter me cambian el humor del dia. Gracias”, escribió otra. “Me encantaba verlos juntos. Bueno, ahora es un ejemplo ver lo bien que se llevan por su hijo”, celebró otro. “Son hermosos. Un hijo orgulloso de tremendos papás”, dijo otra usuaria.

En tanto, a Noble se le llenaron las menciones de fanáticas que le propusieron enviarle stickers para WhatsApp si el músico les pasaba su teléfono. Aunque él no contestó, al menos en público.

A tono con el uso frecuente que le da a las redes sociales, Noble subió a su Instagram una foto celebrando sus 53 años, con la mano derecha haciendo un cinco y la izquierda, un tres. “A mis cuarentitrece, cuarentiquince dicen que aparento”, bromeó. Y recibió el saludo de algunas celebridades, como Marcela Kloosterboer, María Carámbula y el dibujante Tute .

El posteo en Instagram de Iván Noble celebrando su cumpleaños número 53 (Foto: Instagram @ivanoble)

La buena química entre Iván Noble y Julieta Ortega quedó de manifiesto innumerables veces en las redes sociales. Pero una vez tuvieron un encuentro televisivo que fue por demás jugoso. En 2018, Iván conducía un programa llamado Proyecto Alma en el que entrevistaba a personalidades de distintos ámbitos. En una de las emisiones convocó a su ex mujer y entre los dos hablaron de cómo se dio el fin de su pareja y en cómo cada uno de los dos reconstruyó su vida amorosa.

“Vos salís con chicas muy jóvenes. Lo hemos hablado en privado, me has dicho que es algo irresuelto que tenés vos con el tema del paso del tiempo ¿Estoy revelando demasiado?”, le preguntó Julieta. E Iván, sin palabras, atinó a reírse.

“¡Vos te aburriste de estar casado! Mi mamá (Evangelina Salazar) me dice que vos dijiste un día que no estabas diseñado para el ´nido´”, le dijo más adelante la actriz. “¿Yo dije eso? Puede ser, puede ser… no me acuerdo. Van casi 3 mundiales y todavía no he vuelto a convivir con nadie después de Julieta”, dijo Noble. “¡Siempre hace lo mismo! Minimiza nuestra relación!”, cerró Julieta entre risas.

