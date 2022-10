Murió un asistente de La Banda de Carlitos tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Un técnico del grupo de cuarteto, La Banda de Carlitos murió electrocutado antes de un show

El show estaba anunciado para la noche del domingo en Casablanca, en la ciudad de Córdoba. Sería otra fiesta del cuarteto con La Banda de Carlitos. En la previa de la presentación, Kevin Pérez (23), técnico del grupo, trabajaba en unas conexiones eléctricas y por causas que se investigan sufrió una descarga. Pérez fue trasladado inconsciente en un vehículo particular al Hospital de Urgencias, donde los médicos constataron su muerte.

Al trascender la noticia de su fallecimiento, “se instaló una consigna policial en el local nocturno, se suspendió el show que estaba previsto y se ordenaron una serie de pericias para determinar si el lugar cumplía con las condiciones de seguridad”, según informa El diario de Carlos Paz.

Kevin Pérez, el técnico de La Banda de Carlitos

Conmocionados por la noticia, Rubén Kesito Pavón y Eugenia Quevedo suspendieron el show. A través de las redes sociales le contaron a sus seguidores qué fue lo que ocurrió. “El baile de hoy fue suspendido por el fallecimiento de un compañero asistente, que estaba haciendo su trabajo en Casablanca, y por un accidente laboral falleció Kevin Pérez ,nuestras más sentidas condolencia a toda su familia, mujer e hija”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

Además expresaron el afecto que sentían por su compañero “Gracias hermano por tu aporte. La verdad resaltabas en las ganas de trabajar y lo respetuoso que eras. Gracias por ser parte de esta familia de la LBC”, escribió Pavón. Por su parte, Eugenia Quevedo pidió paz y consuelo para la familia y amigos de Kevin. “Este grupo ya no es lo mismo”, lamentó.

El grupo colocó un crespón negro en su cuenta de Instagram y sus casi 200 mil seguidores escribieron distintos mensajes de solidaridad y apoyo. “Volá alto y desde allá protegé a tu familia y mandale fuerza”, “Fuerza en este momento de tristeza”, “Te vamos a extrañar”, “Estaba súper contento de trabajar con ustedes. Su hija era su vida”, “Se fue un gran tipo”, fueron algunos de los mensajes que se podían leer.

Eugenia Kevedo y Rubén Pavón en una de sus presentaciones

La Banda de Carlitos nació por el año 1995 y se fue consolidando como uno de los grupos que mezcla humor con cuarteto. Desde sus comienzos realizaron más de mil presentaciones, grabaron ocho discos y suelen tocar en distintas ciudades cordobesas. Hace unos años, su cantante Ruben Pavón respondió con humor un comentario muy agresivo que le llegó por redes sociales. “Hasta cuando vas a copiar temas otario… Muerto Rubén Pabone (LBC) la cobra es de Jimena Varón y HP es de Maluma crea tus propios temas gil….”, acusó entre otras cosas un usuario en la cuenta de Facebook de La Banda.

Ante esta situación, Kesito respondió: “Mi nombre es Rubén Pavón, no Pavone, que tienen plata y yo no. Todas las bandas de Córdoba robamos temas ,menos el Mandamás (por La Mona)”, dijo en Instagram. En marzo de este año, también preocupó a sus seguidores cuanto tuvo que ser intervenido de urgencia por una operación de vesícula. “Venía mal desde hacía una semana y me tenía que hacer todos los estudios. Me habían dado turno para el 13, pero antes de ayer ya ingresé mal y me tuvieron que operar de urgencia. Se me había agrandado la vesícula a 8 centímetros. Lo que comía me caía mal, ni agua podía tomar”, explicó en Radio Suquía. El año pasado, Eugenia Quevedo, la cantante que se inició en la cumbia santafesina, se sumó a La Banda de Carlitos.

Este fin de semana, la muerte de Kevin Pérez no fue la única que enlutó al mundo musical. Bin Valencia, baterista reconocido por haber sido parte de Almafuerte desde 2001 hasta la disolución del grupo en 2016, murió este sábado a los 61 años mientras actuaba junto a Sirio, la banda que integraba con sus dos hijos y su esposa, en La Quadra Rock Club, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

