El padre de El Noba conoció al supuesto hijo del cantante: “Yo sé que es mi nieto”

El padre de El Noba aseguró estar dispuesto a hacerse un ADN para saber si el artista tuvo un hijo (A la tarde. El Trece)

En las últimas horas, sorprendió la aparición de una joven que asegura haber tenido un hijo con El Noba, el cantante que murió el 3 de junio luego de un trágico accidente que tuvo con su moto. Según la mujer en cuestión, llamada Ailén Díaz, la familia del fallecido artista se niega a colaborar con la prueba del ADN y es por eso que ahora decidió mediatizar su caso.

La joven estuvo en A la tarde (América), donde detalló su encuentro sexual con Lautaro Coronel, tal el nombre del artista. Y reveló que cuando fue con el resultado del ADN a ver a la familia, días después del fallecimiento de El Noba, tanto su madre como su hermana no quisieron recibirla. En el mismo programa, habló Vanesa Aranda, la mamá del músico, que dio una versión diferente a la de Ailén.

“No puedo dejar que una chica, que podría ser mi hija, se pase todo el fin de semana defenestrándome y hablando cosas que no conoce de mí. No me voy a prender en el juego de hablar por Instagram, no es mi modo”, argumentó para explicar por qué no le había contestado en las redes sociales.

“Me molesta que quiera farandulear y hacerse fama, yo no se la voy a dar. Insultarme a mí tampoco porque yo nunca le falté el respeto. Estuvo nueve meses embarazada, el nene nació en abril y mi hijo falleció en junio. Si ella sabía, se lo hubiera dicho a mi hijo, ¿por qué después de esto?”, continuó. Y cerró: No me voy a prender a este juego, si quiere hacer un ADN, que lo haga tranquila. Si es mi nieto, bienvenido sea”.

Para continuar con el tema, en el ciclo que conduce Karina Mazzocco hablaron con Daniel Coronel, el padre del músico, que mostró una postura diferente a la de su expareja. El hombre manifestó la felicidad por la llegada del bebé, de quién aseguró no tener dudas sobre el parentesco: “Es igual a Lautaro”, sentenció el hombre, y relató cómo fue su encuentro.

Además, Daniel contó que está dispuesto a realizarse el examen de ADN. Este asunto estuvo en discusión en los últimos días, ya que se habló de la posible exhumación de los restos del cantante. “Yo me presto, lo hago para que no lo toquen a mi hijo. No quiero que lo muevan a Lauti”, aseveró.

“Hoy vino a traerme a mi nieto, lo digo así porque es mi nieto. Lo besé todo, porque es igual a él. Es un regalo que me mandó mi hijito desde el cielo”, afirmó conmovido. Y fue más allá, imaginando ya el día a día con el bebé llamado Benjamín. “Yo ya sé que es mi nieto y voy a estar orgulloso. Lo voy a tener conmigo y lo voy a llevar para todas partes. Va a ser mi Lauti”, prosiguió Daniel, que solo tuvo un reproche para hacerle a Ailén: “Le reclamé a la mamá porque no le puso Lautaro”, afirmó en tono de broma.

Durante la entrevista, Daniel reveló que no tiene diálogo con Vanesa desde la trágica muerte de su hijo. “Desde que lo dejamos en el cementerio, nadie se acercó a mí. Ni el representante ni nadie de la familia”, explicó. Y volvió a diferenciarse. “Que ellos se encarguen de hacer lo que quieran. Yo hice mi duelo solo, lloro todos los días por mi hijo y le pregunto a Dios por qué se lo llevó tan temprano”, señaló entre lágrimas.

