El director de ‘Peaky Blinders’ da nuevos detalles sobre la película que continuará la serie: “Cillian Murphy está listo para hacerlo”

El showrunner de 'Peaky Blinders' habla sobre la película que preparan para continuar la serie

Si pensamos en las series que han dejado mayor huella en los últimos años, es imposible no pensar en la boina, el traje y los zapatos de Thomas Shelby, el líder de los Peaky Blinders y protagonista de la serie homónima emitida por la BBC y Netflix. La serie, transcurrida entre 2013 hasta 2023, contó con seis temporadas en las que descubrimos una galería de personajes de lo más fascinantes al tiempo que la evolución de la Birmingham de los años 20 y 30. Su final, celebrado aunque ciertamente agridulce, podrá tener ahora una continuación con la película que prepara el creador de la serie, Steven Knight.

“Va a ocurrir. Va a suceder este septiembre. Estoy dando los últimos retoques, que continuarán hasta el día antes de empezar a rodar. Pero ya estamos ahí. Tenemos todo arreglado, tenemos todos los compromisos que necesitamos, estamos listos para empezar”, explica Steven Knight, quien desde el principio aseguró que su intenció era que, además de las 6 temporadas, la serie tuviese una conclusión en forma de película.

Te puede interesar: Los mejores estrenos de la semana: del tenis de Zendaya en ‘Rivales’ a la nueva película de Polanski

“Creo que la película va a ser un paso adelante de nuevo, y va a ser genial que los fans de Peaky puedan reunirse en un lugar y verla. El presupuesto será mayor, pero también porque sabemos que estamos cerrando este capítulo, todos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Cillian (Murphy) está listo para hacerlo. Así que estoy deseando que empiece el rodaje”, confirmaba el creador y guionista de la serie, autor de otras obras como Taboo o Locke. El director confirmaba también que, a pesar de haber ganado el Oscar por Oppenheimer, Murphy está del todo centrado en concluir la historia de su más mítico personaje.

“¿No es increíble? Me alegro mucho por él porque se lo merece. Después de cada premio que ganaba, me mandaba un mensaje y me decía: ‘Estoy deseando hacer Peaky’. Confirmando que nada de esto iba a cambiar lo que íbamos a hacer después. ¡Espero conmocionado y encantado y horrorizado y luego encantado de nuevo y luego conmocionado de nuevo!”, bromeaba Knight en una entrevista.

Imagen de la última temporada de 'Peaky Blinders' (Netflix)

El renacer de Thomas Shelby

Muchos se preguntarán de qué irá esta nueva película, y la respuesta está en el propio final de la serie. En una sorprendente revelación en la última temporada de Peaky Blinders, Tommy Shelby, enfrenta una posible muerte inminente luego de ser diagnosticado con tuberculoma, solo para descubrir más tarde que su enfermedad era una ficción orquestada por su doctor, quien estaba compinchado con el líder nazi Osward Mosley. Este giro dramático despliega una trama de engaño y falsas pretensiones que mantiene que lleva al protagonista a tomar una difícil decisión.

Inicialmente convencido de estar en las últimas etapas de su vida, Shelby decide retirarse a las montañas con la intención de acabar con su existencia. Este momento de introspección se ve interrumpido por una supuesta visión de su hija fallecida, Ruby, quien le informa que su hora aún no ha llegado. La confusión de Shelby alcanza su cénit cuando descubre, a través de una fotografía de periódico de la boda de Mosley, la presencia de su médico entre los invitados, revelando la conspiración en su contra y la manipulación a la que fue sometido para creer en su propio declive mortal. Un giro final para una serie a la que aun le falta la guinda, que se espera pueda ver la luz más pronto que tarde.