Una fanática se tatuó a Fede Bal y Laurita Fernández: “Su separación me dejó mal”

Una fan se tatuó a Fede Bal y Laurita Fernández

Una participante de 100 argentinos dicen sorprendió a Darío Barassi al demostrar su amor desmedido por Fede Bal y Laurita Fernández, amor que hasta tradujo en un tatuaje. “La gente piensa que es una joda, pero es real, ellos eran una pareja muy importante para mi”, dijo Juana.

“¿Qué te hizo sufrir Juani?”, le preguntó el conductor del ciclo de El Trece a la concursante y al respuesta lo sorprendió. “La separación de Fede y Laurita me dejó mal, me dejó muy mal”, y sin palabras, Barrassi solo atinó a decir “Te amo Juana”.

“¡Pará!”, lo interrumpió ella y comenzó a arremangarse el saco negro que tenía y mostró su muñeca izquierda: un tatuaje de Laurita sola y otro de la bailarina y conductora con el hijo de Carmen Barbieri, ambos vestidos como para salir a la pista del segmento de ShowMatch, Bailando.

Fede Bal y Laurita Fernández

Una de las amigas de Juana argumentó que al conocerla pensó que se trataba de un chiste, pero que es todo real y el anfitrión del ciclo dijo que él la estaba tomando en serio. “Era una pareja muy importante para mí porque los vi enamorarse en cámara, en vivo, se pelearon y se pelaron y de vuelta y la pasé mal”, confesó.

“¿Te haría bien que vuelvan?”, quiso saber Darío y ella dijo que sí, pero que por respeto y para no ofender a las parejas que le siguieron, no lo suele decir en público. La bailarina estuvo en pareja con Nicolás Cabré y Bal está ahora con Sofía Aldrey, a quien ya le propuso casamiento.

Una participante de 100 argentinos dicen se tatuó a Fede Bal y Laurita Fernández

Al ser consultada sobre si “odia” a Cabré, dijo que no, que está todo bien, pero que no se haría un tatuaje con la cara del actor. “¿Team Fede o Laura?”, siguió indagando Barassi y ella no lo dudó: “Soy team Laura porque él también hizo sus cosas, no ayudó, lo bancamos pero una de las veces que cortaron por lo menos fue responsabilidad de él”.

A la actriz que protagoniza El Método Gronholm con Benjamín Vicuña y Rafael Ferro no le gusta cuando Juana se le acerca a hablarle de Bal: “Me dice ‘flaca soltá, no te conozco por favor dejame en paz’”.

Tal es el fanatismo de Juana por la bailarina, actriz y conductora, que hasta le dijo a Barassi que tenía tatuajes de Fernández para ofrecerle, lo que hizo dudar respecto a si los suyos eran o no reales.

Nicolás, el novio de Juana que estaba jugando en 100 argentinos dicen no se asombró de lo que su pareja contaba: “Estoy acostumbrado y la apoyo, le regalé la entrada al teatro para ver a Laurita, la estuve ahí conteniendo”.

Tras su ruptura con Bal, Laurita salió estuvo de novia durante tres años con Nicolás Cabré, de quien se separó en mayo del año pasado. “Nos queremos mucho, fueron unos años hermosos”, aseguró entonces la actual conductora de Bienvenidos a bordo. Ellos el actor se habían conocido en 2018 haciendo Sugar, la obra que ambos protagonizaron en teatro junto a Federico D’Elia. Y blanquearon romance en septiembre de ese año, aunque los rumores venían de meses anteriores.

Hace unos días, al ser consultada sobre si volvería con el ex Son Amores, fue contundente. “Yo lo he ido a ver al teatro a él… Pasa que son todos proyectos que arrancaron cuando estábamos juntos y yo, que lo había leído, quería ver en qué había terminado. Hoy estoy muy contenta, la verdad es que no me gustaría cambiar mi presente”. En este sentido remarcó que no extraña la vida en pareja: “Todo lo que significaba estar en un vínculo, en una relación seria o formal, y ni hablar de la convivencia”.

SEGUIR LEYENDO: