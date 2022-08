La primera salida pública de Camila Cabello con su nuevo amor: quién es el joven empresario, creador de una app de citas

Camila Cabello y Austin Kevitch fueron vistos tomados de la mano el domingo por la mañana

Desde su ruptura con Shawn Mendes, en noviembre del año pasado, Camila Cabello mantuvo un bajísimo perfil sobre su vida amorosa. Sin embargo, la cantante de 25 años dejó de lado el hermetismo este fin de semana y paseó por el centro de Los Ángeles tomada de la mano de un misterioso joven. Las fotos se viralizaron en las redes y sus fanáticos no tardaron en descubrir que se trata de Austin Kevitch, un exitoso emprendedor de 31 años.

Un par de meses atrás ya se los había visto juntos, pero no hubo demostraciones de afecto que permitieran la confirmación de un romance. Esta vez las imágenes capturadas por los paparazzi reflejan que están disfrutando de un incipiente noviazgo. Sentados en una de las mesas exteriores del restaurante, se los vio cómplices y muy cercanos mientras desayunaban. Incluso en un momento la artista se animó a darle un beso en la mejilla y lo acarició durante el encuentro el domingo por la mañana.

Sin esconderse, cuando se levantaron para irse se tomaron de las manos y caminaron juntos. Aunque en sus redes sociales ninguno de los dos hace alusión al vínculo sentimental, las fotografías dejaron en evidencia que se dieron una oportunidad en el amor. Kevicht se dedica al mundo tecnológico: creó una famosa aplicación de citas, LoxClub, y también fue el CEO de Brighten, una red social que busca luchar contra el bullying a través de comentarios positivos en las redes sociales.

La flamante pareja caminando por las calles de Los Ángeles tomados de la mano luego de desayunar

Mendes, por su parte, fue visto el fin de semana en las playas de Miami, a bordo de un yate donde celebró su cumpleaños. El cantante y compositor canadiense no oficializó otra relación desde la separación de la intérprete de “Señorita”, con quien estuvo dos años en pareja. Cabe recordar que ambos comunicaron al unísono su ruptura con una publicación en sus redes sociales donde blanquearon el punto final de su noviazgo: “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, concluía el texto que revolucionó el mundo virtual por la gran cantidad de fanáticos que estaban atentos al día a día de la dupla. Las repercusiones fueron tales que analizaron las últimas citas públicas de los artistas, y asumieron que desde hacía varios meses la relación no estaba funcionando bien, porque tres meses antes de aquel anuncio habían ciculado unas fotografías de Camila llorando durante una comida con Shawn.

Tiempo atrás, el exnovio de Cabello había revelado detalles de una de las peleas más insólitas que tuvieron. Según relató en el podcast The man enough, fue un día que la cantante dejó un yogurt fuera de la heladera, y no pudo tolerar ese y otros hábitos durante la convivencia. “Yo estaba abajo y ella dejó el yogurt afuera y le dije un par de veces que no lo dejara afuera porque quería comérmelo, luego desapareció y estaba en el piso de arriba y yo estaba como: ¡El yogurt!’ y ella preguntó: ‘¿por qué me gritas?. Y yo: ‘No lo sé’”, recordó. En ese entonces admitió que se disculpó con su entonces pareja y que todo el “ego y la furia masculina” se habían apoderado de él.

