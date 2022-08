Lissa Vera denunció a un cantante de cumbia por acoso sexual: “Yo no quería besarlo”

Lissa Vera denunció a un cantante de cumbia por acoso sexual (Video: LAM, América)

A una semana de la finalización de la primera temporada de El Hotel de los Famosos (El Trece), Lissa Vera estuvo de invitada al piso de LAM (América). Y después de contar cómo fue su pasó por el famoso reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, realizó una fuerte denuncia que Ángel de Brito leyó al aire del ciclo de espectáculos.

Así, se supo que la cantante decidió enviarle a Santiago Ismael Torres, cantante del grupo de cumbia La Banda de Lechuga, una carta documento intimando al hombre a que realice un pedido de disculpas públicas tras asegurar que fue engañada y besada, sin su consentimiento y estando bajos los efectos del alcohol.

Vera dijo sentirse “ultrajada” luego de que este hombre la abordara en un boliche y grabara la repudiable situación para, según las palabras de ella, “conseguir un rebote mediático”. Además, el video fue difundido poco después de que la ex Bandana quedara eliminada de la competencia propuesta por el reality pero, por respestar el contrato con el programa, no podía hablar públicamente.

El momento en que Santiago Torres besó a Lissa Vera sin su consentimiento

“Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama. Si él necesitaba hacer algo... Tiene una carrera como músico increíble, separemos esto, porque después se agarra de: ‘Ah, pero yo necesito...’. Y bueno, ¿entonces por qué hacés esto?”, comenzó a decir Lissa luego de que De Brito leyera su carta documento.

“Pero eso no es acoso sexual”, acotó la panelista Estefanía Berardi mientras se mostraba el video en las pantallas de LAM, y le preguntó si no estaba mal enfocada la figura de la demanda. Ahí fue cuando Lissa aseguró que los besos del video no fueron con su voluntad: “Yo estaba hablando con él, pero cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo: ‘¿Qué haces?’, de hecho me río. No está bien”, remarcó Vera.

“Para decirlo en criollo, es un salame que se aprovechó, pero no me parece que eso sea acoso ni abuso”, insistió Berardi. “Pero si la besa sin consentimiento, sí”, la contradijo Fernanda Iglesias, también integrante del panel. “Yo no estaba con todos mis reflejos, yo no quería besarlo”, contextualizó Lissa, quien explicó que se encontraba bajo los efectos del alcohol. “Ahí parece que sí”, volvió a la carga Estefanía, pero después cortó su comentario ante algunos gestos que le hicieron en el piso.

Lissa Vera

“Él hizo mucho hincapié en que quería que yo vaya sola con él a un boliche. Yo nunca voy a ningún lado sola, siempre voy con mi amiga Estefi Ayala, porque ella me lo presentó. A mí no me gusta puentear a la gente. Y él hizo mucho énfasis en que quería hablar conmigo, porque quería hablar de laburo, de negocios”, contó Lissa.

“Fuimos a cenar, nos matamos de risa... Hacía un montón que nos nos veíamos. Siempre tuve buena onda con él. Siempre lo abrazaba... Igual él es muy besuquero, las besa a todas. Conmigo no tenía esa confianza. De hecho, fue la primera vez”, agregó. “En el video vos tenés los brazos libres. Si no querés que alguien se te acerque, ¿no lo sacás con tus manos?”, volvió a la carga Berardi, insistiendo sobre su punto. “Es que me sorprendió, le dije: Pará, boludo, ¿qué hacés?’. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo”, cerró la ex Bandana.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

