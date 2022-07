Su pasión por Racing, el humor escatológico y por qué nunca se fue de Ramos Mejía: 42 hechos no tan recordados del Chino Leunis

"Trato de ser lo más fiel posible a mí mismo. No como una postura snob ni porque sea un ser espiritual, es la forma emocionalmente más económica que descubrí para vivir, la que más me conviene, la que me lleva a caminos más directos y a no perder tiempo haciendo cosas que no me interesan", asegura el Chino Leunis

1. Nació el 9 de septiembre de 1980. Creció en Ramos Mejía y nunca se fue de la zona oeste. “Toda la gente que quiero está en Ramos. Me gusta vivir en un lugar con casas bajas, con parque, con árboles”.

2. En su familia son cinco hermanos varones y tuvo una hermana que murió al nacer. Hasta los siete años fue el más chico de la familia, cuando llegó Nahuel, el menor.

3. Comenzaron a decirle Chino durante su adolescencia. Él prefiere que lo llamen Lean.

4. Sobre su primer día de clase en primer grado escribió en su Instagram: “Empezaba 1er grado. 1 C en la Escuela N 21. Ese día sufrí como un condenado. Recuerdo la angustia que me daba separarme de mi mamá... ¡Tenía miedo que no me vengan a buscar a la salida! También tengo grabado cuando salí y la vi esperándome, estoica...”.

Sus padres, Cris y Leo, llevan 55 años de casados. "Se los cuento porque estoy orgulloso de ellos, de todos lo que pasaron juntos y de cómo se miran hoy en día. Además de cómo mantienen unida a la familia", escribió Chino Leunis en su Instagram

5. Siempre fue extrovertido, participativo, sociable y con el humor como estrategia.

6. Fue delegado de curso en la escuela. Le pedían que negociara con las profesoras las fechas de los exámenes. Era empático y le importaba lo que pasaba en el grupo.

7. “Sabía que no podía hacer muchos papelones porque en algún momento iba a ser una persona pública. Suena rarísimo. Pero a los 16 o 17 pensaba eso”, se sinceró en la revista Elle.

8. En el secundario comenzó a trabajar en una pizzería. “Repartía. Empecé caminando; después empecé a repartir en moto, ascendimos. Fue en cuarto año. Cuando terminé quinto año y empezaba a estudiar periodismo, vino el dueño y me dijo: ‘Estoy buscando un encargado y veo que vos estás para estudiar y me viene bien’. Hice todos los escalafones de la pizzería”. (Infobae).

9. Cuando tenía 16 años el marido de una amiga de su mamá le propuso un trabajo original para ganar unos pesos: recolectar bidones con orina de mujeres menopáusicas. Aceptó pero duró solo un fin de semana.

10. Estudió periodismo deportivo y locución.

"¿Por dónde empezar? Hace unos minutos que me enteré de tu partida… ¿a quién le hablo? Gracias por inspirarme. Gracias por creer en mí. Ojalá sigas inspirando con tu pasión por las pequeñas cosas donde quiera que estés. Gerardo querido. Te quedas en una parte privilegiada de mi corazón.", escribió el Chino Leunis en su Instagram para despedir a Gerardo Rozín

11. Su primera experiencia en los medios fue en Área 18, con Nacho Goano en TyC Sports y Muchmusic.

12. En 2014 se hizo más conocido al conducir Escape perfecto, junto a Ivana Nadal, por Telefe.

13. “Me considero un aprendiz de todo, un curioso. Sí me siento más capacitado para ser conductor, comunicador. Por ahí va mi talento”. (Revista Expertas, julio, 2019).

14. En su tiempo libre le gusta comer un buen asado, salir a correr, tomar una cerveza con sus amigos o compartir tiempo con su familia.

15. Si no se hubiera dedicado a la conducción le hubiera encantado ser médico pediatra. “Siento que hubiese sido muy bueno haciendo eso”.

16. Entre los regalos que más recuerda está la bicicleta que en su infancia le dieron sus papás “que era una locura” y “la Commodore 64 con joysticks de madera”.

En septiembre del año pasado el Chino Leunis y María Magdalena Martínez Picabea formalizaron su relación en el Registro civil de la calle Uruguay luego de tres años de noviazgo (Foto: @leandroleunis)

17. El conductor y su esposa, María Magdalena Martínez Picabea, se conocieron cuando estaban realizando un curso de formación. “Pegamos onda y nos enamoramos”, explicó el locutor, muy emocionado. Para la ceremonia civil él optó por un look informal: un traje gris, remera y zapatillas. Mientras que ella también eligió un outfit súper cómodo: un top y un blazer de color blanco, unos jeans súper amplios y zapatillas.

18. La pareja formó una enorme familia ensamblada: son siete en total. Maca es mamá de Lola, Toto, Cristóbal y Toribio, mientras que Leandro es papá de Delfina.

19. Toca la batería y la música le parece fascinante. Puede escuchar desde Luis Miguel hasta Phil Collins.

20. Exigente y responsable con su trabajo, llegaba al canal una hora y media antes del programa que debía conducir. Aparecía siempre con el mate en la mano, y comenzaba a repasar la rutina y la historia de los invitados. Le gusta estar preparado para evitar sorpresas al aire.

21. Cuando lo convocaron a conducir Morfi, todos a las mesa, el mes anterior a su debut fue a ver todos los días el programa. “Me quedaba atrás de cámara. Quería ver cómo laburaban, cómo se manejaban en el equipo”.

Durante 14 años el Chino Leunis estuvo en pareja con la locutora Karin Rodríguez. Con ella tuvo a Delfina, su única hija (Foto: @leandroleunis)

22. El día del nacimiento de su hija, Delfina, el Chino protagonizó un blooper. “Dejé el auto en un estacionamiento, cuando a los cuatro días le dieron el alta tuve que sacar un crédito para pagarlo”. Al volver a su casa con la beba y su entonces mujer, Karin Rodríguez, estaba muy emocionado, tanto que ella le preguntó si estaba bien porque manejaba a 30 kilómetros por hora.

23. El nacimiento de su hija coincidió con un momento en el que trabajaba mucho en radio y televisión. “Cuando la iba a ver, que ella estaba dormida, le hacía un nudito en la sábana para que ella viera que yo había venido y que la estaba contemplando cuando dormía, porque tampoco quería levantarla cuando estaba durmiendo. Y al otro día me iba cuando ella no se había despertado. Después los fines yo estaba, no es que no la veía nunca”, contó en PH.

24. Su desayuno cotidiano consiste en un sandwich de pan árabe con jamón, queso, huevos y 15 castañas de cajú.

25. Admira a Héctor Larrea. De sus colegas dice: “Me encanta lo que hace Matías Martin. En tele, Marley la está rompiendo y siempre fue muy buena onda conmigo; de Marcelo Tinelli aprendí un montón, lo vi toda mi vida; y me encanta cómo lleva su programa Andy Kusnetzoff”.

26. Es coach ontológico.

El Chino Leunis contó en Infobae que es fanático de Racing porque "tengo papá, abuelo y bisabuelo de Racing. Además porque lo siento biológicamente en el cuerpo" (Foto: @leandroleunis)

27. Como su padre y abuelo es fanático de Racing. “Con mi viejo vamos siempre a la cancha. Yo hoy estoy muy metido en la vida del club, he conseguido tener muy buena relación con los que lo manejan. Me da pudor decirlo, pero tengo un vínculo cercano con Diego Milito, que siempre fue un ídolo. Estoy empezando a meterme también en una comisión de comunicación que se armó. Siempre estoy atento a lo que haga falta y a lo que pueda hacer para ayudar”. (Revista Convivimos, febrero, 2018).

28. Asegura que no se pondría la camiseta de Independiente ni para participar de un sketch “ni por un millón de dólares”.

29. Si en Racing lo necesitan para conducir eventos, lo hace gratis, porque cree que es su manera de darle algo al club. “Como comunicador, trato de hacer lo que me gustaría que los demás hicieran: pago mi abono, soy socio, compro la ropa en el local oficial del club. Me hace muy feliz”.

30. Se define estructurado. “Aunque estoy descubriendo que si salgo de mi estructura surgen cosas buenas. Pero tiene que ser momentáneo. Necesito volver a mi orden para confiar en el caos y que no me genere inseguridad. Necesito estabilidad y confianza para jugármela”, confesó en la revista Elle.

El Chino Leunis admite que se cuida porque le gusta verse bien. "Tengo una balanza que es re de enfermo porque me da el índice de la masa corporal. ¡Una locura! Pero todo es una cosa de cuidado. Me cuido, me gusta verme bien” (Foto: @leandroleunis)

31. Duerme apenas seis o cinco horas por día. Le gustaría poder dormir un poco más.

32. Es un apasionado del running. Su récord en los 21K es de 1 hora, 37 minutos y 50 segundos. “Para mí está muy bien, estoy conforme. Igual siempre trato de superarlo, claro. Eso es lo bueno de correr, que la única competencia verdadera es con uno mismo”. (Más aire, abril, 2020).

33. Aunque transmite una imagen prolija y formal, pícaro, reconoce que le gusta el humor escatológico. “Con mis hermanos y mi viejo somos muy así... como escatológicos. Muy divertido, tipo pedos y esas cosas. Para mí no hay nada más divertido que cuando alguien se tira un pedo”, reveló en PH.

34. “Para mí es algo muy divertido, me hace acordar a mi vieja diciéndole a mi viejo: ‘¡Leonardo!’, y nosotros gritando: ‘¡Grande papi!’, cagándonos de risa. Y después está la cosa de ver si estamos bien, chequear”, explicó, ante la risa de Andy Kusnetzoff.

"El que siempre está es el Chino. A veces se queda a dormir, tiene un camarín”, contó Mónica Farro sobre el trabajo de Leunis en El Hotel de los Famosos

35. Para evitar quedarse dormido usa el celular como despertador y tiene otro a pilas, por las dudas.

36. Si un grupo de chat le comienza a resultar pesado, sale sin avisar. “Aparece ‘El Chino ha salido’ sin dar vueltas con explicaciones. No me importa el qué dirán”, explica.

37. Fachero, en sus inicios le pidieron que no dijera que estaba en pareja. “Me resultó muy incómodo y rarísimo. Después, nunca más. Porque en definitiva estoy donde estoy producto de todo lo que viví, lo que soy, y mi matrimonio tiene que ver con lo que soy, mi hija tiene que ver con lo que soy”, reveló en Infobae.

38. Tiene un estilista que lo ayuda con sus looks para trabajar. Cada seis meses va su casa y analizan el guardarropa. Lo que hace mucho que no ve o no usa, lo regala. Casi siempre a sus hermanos. No le gusta acumular. “Soy partidario de que uno necesita liberar para que venga algo distinto”.

39. Una de sus asignaturas pendientes es mejorar su nivel de Inglés.

40. Nunca le gustó ir a bailar. Usa las redes sociales pero no para conocer gente. Si le mandan un mensaje de ese estilo, no responde porque no sabe quién está del otro lado.

41. Se enoja mucho con las personas que no cumplen su palabra. “Una vez mi viejo me dijo: ‘Lo único que tenemos es la palabra, siempre cuidala. Vos podés tener plata o lo que sea, pero si perdés tu palabra, no tenés nada’”.

42. “Me siento a gusto con esto que hago y posiblemente, en un futuro, esté haciendo otro proyecto donde también esté feliz y que sea diferente al que estoy haciendo ahora. Cuando uno disfruta lo que hace, de alguna manera lo consigue”. (Infobae).

"Confío mucho en el devenir de las cosas y creo que cuando uno está enfocado de esa manera, las cosas que suceden resultan las más convenientes", afirma Leandro Leunis (Foto: @leandroleunis)

