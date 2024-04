En TN se vivió un incómodo momento al aire por un texto sobre la derrota de Boca: “Fue una broma interna”

Así fue el polémico texto al aire sobre Boca en la pantalla de TN

Esta mañana, durante el programa matutino TN de 6 a 10, se vivió un incómodo momento al aire. Ocurrió cuando se emitieron los títulos y se presentó un texto inapropiado en pantalla al referirse a la derrota de Boca Juniors en su condición de visitante contra Fortaleza. Por el tenor de los dichos, las imágenes se viralizaron en las redes sociales, lo que llevó a una posterior disculpa pública por parte de los conductores del ciclo.

Todo comenzó minutos después de las 7, específicamente cuando se hacía un repaso por los temas destacados de la jornada. Allí, mientras se mencionaba el triunfo de Lanús en la Copa Sudamericana, un comentario desafortunado sobre el resultado de otro de los partidos se coló en la emisión.

“Copa Sudamericana. Valioso triunfo en Venezuela. Lanús se impuso ante Metropolitanos FC por 2 a 0, equipo sensación del continente, y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou”, detalló Roxy Vázquez, conductora de ese segmento junto con Sergio Lapegüe. Pero cuando quiso seguir leyendo el graph, la conductora enmudeció. “Y a Boca se lo garch... en Brasil”, aseguraba el texto.

Los conductores pidieron disculpas al aire

Si bien el exabrupto no fue pronunciado al aire, en ese momento se produjo un incómodo silencio. De fondo siguió sonando la música característica del ciclo e imágenes usuales del estado del clima y del tránsito. Aunque no lograron ocultar el malestar. Incluso, se escuchó la voz de Lapegüe: “¿Quién puso eso? Lo voy a ir a buscar al que escribió eso”, se quejó.

En tanto, Roxy siguió: “En 25 años de laburo nunca me sucedió, pero bárbaro, muy bien. Hola”, expresó. “Por lo menos frenaste, hay otros que siguen”, le marcó su compañero. “Sí, yo casi que sigo, pero frené ahí”, sostuvo ella, más seria.

“Pasa que vos sos profesora de modulación, de presentación de televisión”, acotó él.

La aclaración posterior

Al regresar al aire, la dupla al frente del noticiero detalló lo ocurrido. “Bueno, muy bien. Tenemos que contar que hoy, durante la lectura de los títulos de las 7 de la mañana, cuando justamente me tocaba a mí, hubo un texto escrito inapropiado que salió al aire escrito, pero no salió al aire mi voz contándolo, y que no tiene nada que ver con la política de TN”, dijo Roxy.

El momento en que Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez explicaron lo que pasó

“Exactamente, fue una broma interna, que no debería haber salido nunca al aire. Tiene que ver un poco con el folclore del fútbol, todos lo entienden. Fue un error, no tendría que haber salido nunca al aire. Y ya ha sido tomada una medida disciplinaria a esa persona que ha querido hacer un chiste de mal gusto, verdaderamente. Nosotros estamos poniendo la cara, haciendo el noticiero todos los días, tratando de ponerle siempre buena onda. Obviamente, cuando Roxy estaba leyendo eso, no lo leyó porque sabía que había un error”, siguió Lapegüe.

Tras eso, Vázquez añadió: “Es una aclaración, corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo este equipo, que siempre lo que trata es de llevarte la mejor información, obviamente. Fue un error y pedimos disculpas”.

Para cerrar, se fueron a una pausa.

Según pudo saber más tarde Teleshow, tras el revuelo que causó el episodio, la persona que redactó el graph fue sancionada con una suspensión.