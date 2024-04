Gimnasia La Plata celebró el centenario de su estadio con Claudio Tapia como invitado destacado

Gimnasia La Plata celebró el centenario de su estadio con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia

La casa de Gimnasia La Plata, el Estadio Juan Carmelo Zerillo, popularmente conocido como El Bosque por su ubicación, es uno de los recintos históricos del fútbol argentino. Inaugurado el 26 de abril de 1924, este viernes vivió los primeros festejos en celebración de su centenario con la presencia destacada del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, en un evento que despertó la emoción de los miles de fanáticos del combinado de La Plata.

El Lobo inició estos festejos por el centenario con la inauguración también de un nuevo espacio, donde se ubicarán el Museo y el Archivo del club. Ante eso, decidieron plantearle la invitación a Tapia, que firmaron el presidente del club Mariano Cowen y el secretario general Juan Manuel Bova Cardoso. “Es un honor para nosotros dirigirnos a usted en nombre del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, con motivo de un evento de gran importancia para nuestra institución y para el fútbol argentino en general”, la plantearon a la máxima autoridad de la AFA en una carta que le enviaron. En ese texto remarcaron que el Estadio Juan Carmelo Zerillo es “un ícono del deporte nacional que ha sido testigo de innumerables momentos históricos”.

En La Plata esperaban el arribo de Tapia, a quien le elogiaron su “destacada labor al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y su compromiso con el desarrollo y la promoción del deporte en nuestro país”.

La autoridad máxima del fútbol local se hizo presente y, en el discurso que realizó tras una recorrida por las plateas Néstor Basile y ante la ovación de los dirigentes locales, afirmó: “Es un placer estar acá compartiendo los cien años de este emblemático estadio del fútbol argentino. Hablar del estadio Carmelo Zerrillo es sinónimo de hablar de la ciudad de La Plata”.

Y agregó: “Desde el más chico hasta el más grande tiene un lugar en cada uno de nuestros clubes. Eso realmente es lo que nosotros decimos que tiene el valor. Muchas veces donde no llega el Estado está el club asistiendo a una familia, a un vecino, no importa de qué club son hinchas porque la mayoría de los chicos y chicas que juegan al fútbol no todos son hinchas de los clubes, pero sin embargo tienen la posibilidad de una calidad de vida mejor. De tener ese sueño que todos quieren tener de ser quizás el Loco Gatti, quizás Varallo, quizás Guillermo Barros Schelotto o como muchos otros quizás de ser Griguol, quizás de ser Diego. Ustedes tuvieron la posibilidad de tenerlos acá, tuvieron al mejor jugador, a Diego Armando Maradona”. Además, elogió a la dirigencia porque son hombres que “defienden ideales, defienden las instituciones y quieren un fútbol mejor”.

El club inaugurará el museo y una nueva platea

Cowen, máxima autoridad de Gimnasia, expresó: “Este centenario que estamos festejando, tiene que ser el punto de partida para un Gimnasia enorme, para un Gimnasia en continuo crecimiento, para honrar la memoria de todos lo que lucharon enormemente por estas tierras. Por eso, el agradecimiento a todos ellos, a sus familias. Gimnasia es una institución, una Asociación Civil sin fines de lucro. Somos de los clubes que tiene mayor cantidad de disciplinas tanto amateur como profesional”.

El Zerillo, ubicado en Avenida 60 y 118, contará con la inauguración en los próximos meses de la platea alta del sector Néstor Basile, que le sumará 1400 entradas más a los socios del Lobo. “Felicitar a las autoridades por el nuevo Museo Tripero y por la próxima inauguración de la platea Néstor Basile en agosto del próximo año”, planteó Tapia.

Este recinto deportivo, que lleva su nombre en honor al presidente del club que inició su mandato en 1929, tuvo el inicio de su construcción durante los primeros meses de 1923 y un año más tarde abrió sus puertas de forma oficial, en un evento que tuvo entre sus invitados al histórico boxeador Luis Ángel Firpo, el Toro de las Pampas. En noviembre de 1924 se desarrolló el primer partido internacional contra Peñarol de Uruguay y días más tarde se afrontó el duelo contra Estudiantil Porteño.