Lollapalooza Argentina 2023 agotó los Early Bird: cuándo será la próxima venta de entradas

Lollapalooza Argentina 2023: los fanáticos comienzan la cuenta regresiva y aumenta la expectativa

El martes los fanáticos del Lollapalooza demostraron su entusiasmo en las redes sociales al confirmarse que comenzaba la venta de las entradas Early Bird (pájaro que madruga, en español) para el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo de 2023, antes de conocerse la grilla. En cuestión de horas se agotaron las cinco instancias de preventa de tickets, superando un nuevo récord y dejando en claro que nadie quiere perderse del festival que ya es un clásico de en la escena musical de la Argentina.

Año a año, el megafestival reafirma la característica de ser la cita cultural más esperada por el público argentino. Ahora que los primeros tickets ya tienen dueño, la siguiente etapa de venta será tras el anuncio del lineup. La edición local del Lollapalooza se ganó, tras siete inolvidables ediciones, un lugar privilegiado en el corazón de los argentinos. Las expectativas para pasar momentos cargados de música y diversas experiencias culturales, con propuestas para todas las edades, con un espíritu de fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable, colmó la plataforma de venta AllAccess a las 10 de la mañana, ni bien se abrió la posibilidad de obtener los tickets.

Aún sin conocerse la grilla del 2023, el festival ya tiene fanáticos que se alistan más allá de los nombres de cada edición. Solo en 2022, el festival reunió a más de 300.000 fanáticos con artistas internacionales de primer nivel como Myley Cyrus, A$ap Rocky, The Strokes, Doja Cat, Foo Fighters y Martin Garrix y lo mejor del talento local, tales como Babasónicos, Él mató a un policíamotorizado, Wos, Emilia Mernes, Louta y Dillom.

El Lollapalooza 2023 agotó la venta de sus tickets Early Bird y las cinco instancias de preventa

Ya se empieza a dimensionar la gran expectativa de los cientos de miles de fans por la edición del 2023 de Lollapalooza, producida por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell y presentada por Flow, que tiene sus días marcados en la agenda para el 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El lineup de este siempre sorprende con los mejores artistas, nuevos e históricos, provenientes de diversos géneros, tanto de la escena internacional como local.

A lo largo de cada edición, Lollapalooza no solo ha demostrado ser el evento referente de música, arte, gastronomía y moda para jóvenes y adultos, sino que también se convirtió en un evento ideal para los niños: Kidzapalooza es un espacio que invita al público infantil a tener sus primeros acercamientos al mundo de la música y la creatividad. Además, los menores de 10 años (inclusive) entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada.

Desde su primera edición en 2014, este festival renueva año a año su compromiso para superarse y ofrecer un fin de semana inigualable en un sentido integral, que va más allá de la gran celebración de la música. Además de ofrecer espectáculos de primer nivel internacional, el festival promueve el cuidado del medioambiente y un estilo de vida más sostenible y saludable.

Miley Cyrus en su paso por el escenario de Lollapalooza Argentina 2022

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local han pasado más de 650 artistas por los escenarios de Lollapalooza, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams,The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, y Marshmello.

