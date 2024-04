Los mejores estrenos de la semana: del tenis de Zendaya en ‘Rivales’ a la nueva película de Polanski

Lo nuevo de Polanski, 'Rivales' o 'El especialista', estrenos destacados de la semana

El mes de abril llega a su fin y con él algunos de los mejores estrenos del mes y nos atreveríamos a decir del año. La semana pasada ya ofrecía grandes títulos internacionales como La quimera o Civil War, pero esta viene cargada con una nueva tanda de grandes títulos tanto internacionales como también con acento español, ahí está el caso de Mamífera. En definitiva, una manera de despedir del mes por todo lo alto, mas todo lo que queda esperando a la vuelta de la esquina en mayo.

En la selección de estrenos recomendados de esta semana encontramos el regreso de dos de las caras reconocibles de las dos grandes películas del año pasado, una película sobre tenis y triángulos amorosos o un rompedor musical combina el disparate del director de Borat con la producción sonora de los creadores de El Gran Showman. Y por si todo ello fuera poco, el regreso de un director tan ‘cancelado’ en la actualidad como Roman Polanski.

El especialista

Para empezar, el plato fuerte a nivel de acción no puede ser otro que El especialista, la película que reúne a las estrellas de Barbie y Oppenheimer: Ryan Gosling y Emily Blunt. El primero de ellos da vida a un especialista de acción, esa figura tan poco reconocida pero indispensable en determinadas películas. Con la dirección de todo un experto como David Leitch (Deadpool 2, Bullet Train), la película cuenta la historia de un especialista recién salido de un accidente que tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario.

Ryan Gosling y Emily Blunt en Profesión peligro (The Fall Guy) - captura del tráiler oficial

Rivales

Sin duda una de las películas más esperadas de este año, finalmente podremos ver qué tiene preparado Luca Guadagnino, el director de películas como Call me by your name o Suspiria. El cineasta italiano se embarca en este drama romántico ambientado en el mundo del tenis y protagonizado por toda una estrella como Zendaya y otras dos en ciernes como Mike Faist (West Side Story) o Josh O’Connor (protagonista de la menncionada La quimera). Cuando una coach de tenis empieza a mantener una relación con un jugador de tenis, se reencuentra en un torneo con su antigua pareja, y surge entre los tres un retorcido triángulo amoroso en el que ella pone las normas.

Challengers. Desafiantes. Zendaya (Warner Bros.)

Mamífera

El toque español de la semana lo pone una pequeña gran película como Mamífera, dirigida por Liliana Torres. Protagonizada por Enric Auquer y Maria Rodríguez Soto, la película cuenta la historia de Lola, una chica que se queda embarazada de forma involuntaria y que llega a la conclusión de que no quiere ser madre. En los tres días clave antes de ir a la cita en la clínica, Lola busca una segunda opinión en amigos y familiares, así como su pareja, que tampoco tiene nada claro su futuro como padre.

Imagen de 'Mamífera'

Rabos: El Musical

Quizá la apuesta más original y loca de toda la semana, tenemos una obra que haría sentirse orgulloso al mismísimo John Waters. Se trata de Rabos: el musical, la primera película en este formato de la aclamada compñía A24. En ella Craig y Trevor, dos hombres que compiten en los negocios y que un día descubren que son gemelos idénticos separados al nacer. Ante esta revelación, ambos deciden intercambiarse para juntar a sus padres al más puro estilo Tú a Londres y yo a California.

Nathan Lane y Megan Mullally en una escena de 'Rabos: El musical'

Te puede interesar: ‘Rabos: El musical’: la herencia de John Waters está a salvo con la película más delirante y ‘queer’ del año

The Palace

El regreso de Roman Polanski es un hecho. El director polaco, otrora consagrado cineasta gracias a películas como El pianista o Chinatown, ha vuelto a realizar un filme después de varios años en el ostracismo después de ser acusado de abusos sexuales. En The Palace, ambientada en un castillo en Suiza, se nos cuenta la historia de una serie de personas ricas que se reúnen allí para mantener todo tipo de excentricidades. Unas excentricidades que los llevarán a iniciar una pelea entre ellos para la que no están del todo preparados.