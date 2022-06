El espía que en realidad era vocero, el padre ausente y su sabiduría sobre los colectivos: 42 hechos de Fabián Doman

“Cuando a los 17 años decidí conocer a mi padre lo más cálido que hizo fue hablarme de política”, reveló Fabián Doman en una entrevista en Teleshow (Foto: Cristian Gastón Taylor)

1. Nació el 15 de junio de 1964 en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento. Pero fue anotado en el Registro Civil recién el 15 de julio. El motivo fue un conflicto familiar.

2. “Hubo una discusión entre las partes por la religión que asumiría. Si sería católico (como su madre, Leda Talice, una docente de 20 años) o judío (como su padre Rodolfo, socialista y doctor en Ciencias Económicas, experto en salvataje de empresas)”, contó en Teleshow.

3. Al día siguiente de su nacimiento, su papá lo abandonó. Lo vio por segunda vez cuando tenía 17 años y solo otras cuatro veces más.

4. De adolescente, con su grupo de compañeros se presentó en Feliz Domingo. Le tocó el repechaje pero perdió. Una chica que estaba viendo el programa le dijo a su padre: “Tiene tu apellido y es igual a vos”. “Es tu hermano”, le respondió el hombre. Así fue como Doman se reencontró con su padre biológico.

Fabián Doman y sus padres, Leda Talice y Rodolfo Doman, en la única foto juntos de su vida, Fue tomada el 15 de junio de 2017, día de su cumpleaños 57. "Fue un regalo que me hice", contó el periodista en Infobae

5. De chico vivió en Tartagal, Salta, y en Clorinda, Formosa.

6. A los 10 años, como tenía las tardes libres, trabajó de lustrabotas. También fue canillita y vendedor de helados.

7. En su infancia cargó dos estigmas: el del abandono y el de ser hijo de padres separados. “Pero en ese entonces todo apuntaba a mamá. ´¡¿Cómo una mujer sola con un chiquito?!´, era la pregunta más pesada. Y en esos tiempos había que estar sola con un chiquito por la vida, eh...”, dijo en Teleshow.

8. En su casa siempre se discutió de política. Su mamá militaba en el peronismo de izquierda y en el sindicalismo docente. Su abuelo era “peronista, de los aguerridos”.

9. En 1974 su mamá se volvió a casar con Pedro, “un tipo espectacular al que me parezco mucho más que a mi padre biológico”, detalla Doman con orgullo. “Somos muy compatibles en el modo de pensar, de trabajar, de razonar sobre cuestiones de política y economía, por ejemplo. Siempre ha sido un gran padre del corazón”.

Fabián Doman y su hija Cocó

10. Era fanático de las series El Santo y El Zorro que emitía Canal 13. “Nunca pensé que iba a terminar siendo el asesino del Zorro”, bromeaba en el 2014 cuando Nosotros al mediodía, el programa conducido por él, reemplazó a la serie del enmascarado.

11. Uno de sus primeros trabajos fue jefe de prensa de Álvaro Alsogaray en la campaña de 1989. “Yo tenía barba, pinta de chico de izquierda. Iba a lugares y hacía un discurso medio progre y en la UCeDé me miraban rarísimo: yo estaba en contra de la amnistía a los militares, del Punto Final y Obediencia Debida. Era medio raro...”.

12. Estudiaba Derecho en la UBA y se integró en UPAU, agrupación estudiantil de los 80. “Un día me mandaron a llevar los comunicados a los diarios y como se publicaban en todos lados, por exitismo, me dijeron que los siguiera llevando. Empecé a hacer prensa también para la juventud de la UCeDé y terminé como jefe de prensa rentado de Alsogaray en la campaña del 89. Era un UCeDé medio raro porque mi familia era peronista”, le contó a la periodista Valeria García Testa.

13. De Alsogaray heredó la costumbre de dormir la siesta con pijama. Llego a tener 14 diferentes.

Fabián Doman

14. En sus ratos libres le gusta ver fútbol americano.

15. Trabajó seis años en C5N, escribió para Ámbito Financiero y fue corresponsal en Estados Unidos para Radio 10.

16. Integró la mesa de Polémica en el bar junto con Rolo Puente, Hugo Gambini, Luis Beldi y Gerardo Sofovich.

17. En 2013 vivió un mediático divorcio de Evelyn von Brocke, su pareja por 20 años.

18. Hasta el divorcio, Doman no había protagonizado notas y su perfil era muy bajo. “La explosión mediática de mi divorcio en Bendita se pega con mi viaje con una empresaria llamada Carolina Nuin. Entonces, para mucha gente, me divorcié el 20 de agosto y el 27 estaba en un barco con una rubia. Me costó meses explicarlo, y aún hay amigas conservadoras que no me creen, me dicen: ‘Vos te divorciaste en agosto’. No. Yo me divorcié en enero. Conocí a Carolina en junio, y empezamos a salir en serio en agosto”, le explicó a la periodista Fernanda Iglesias.

Fabián Doman y Evelyn von Brocke protagonizaron una nota en la revista Gente donde él declaraba: “Me desenamoré, se me acabó la pasión”, y ella sostenía: “Vos me destrozaste la vida”

19. “Yo estuve casado 20 años, muchísimo. Mis charlas con Evelyn no eran: ‘Me voy con otra’; le decía que quería estar solo. Lo que sí, nunca pensé que iba a conocer a una mujer -por Carolina Nuin- en julio, que en agosto me iba a enamorar y que en septiembre iba a ser mi novia”. (Crónica, octubre, 2013).

20. Le adjudicaron un romance con Maypi Delgado, exnovia de Martín del Potro. Florencia Zaccanti, hija del exfutbolista Cosme Zaccanti, aseguró que el periodista la invitaba a salir. “No acepté porque me di cuenta de que salía con muchas al mismo tiempo”, argumentó.

21. El episodio más bizarro fue con Érica García, exnovia de Ricardo Mollo. “Amanecí desnuda en su cama y él me dijo que lo pasamos bien a la noche, yo perdí la memoria”, contó la cantante en Infama. Y agregó: “Él no es romántico, es palo y a la bolsa”.

Los Doman. Fabián y sus hijos Federico (30), Marc (22) y Constance _Cocoó_ (25), durante su último viaje juntos por Europa

22. “La mía es una fama efímera que durará no sé cuánto tiempo. Te cambia un poco la vida, porque por ejemplo, ya no puedo estar en una biblioteca con mi prima porque enseguida te sacan una foto y dicen que es mi nueva novia”. (Crónica, marzo, 2014).

23. Conoce de memoria todas las líneas de colectivos que circulan por Buenos Aires. Si alguien le dice un número, Doman, sin equivocarse, responderá dónde comienza y termina su recorrido. Si hay dudas para llegar a algún lado, explica qué colectivo tomar.

24. Entre sus características como conductor se destaca su gran memoria. En Intratables sabía el nombre y cargo de todos los personajes invitados sin necesidad que se lo recordaran sus productores o las tarjetas con apuntes.

25. Se considera un “nieto inexistente de Mirtha Legrand y Gerardo Sofovich, porque me explayo como Sofovich e interrumpo como Mirtha”.

Fabián Doman reveló que se realizó una cirugía estética para reducir la papada.

26. Fue vocero de la Embajada Argentina en Washington. La única manera de nombrarlo legalmente en los Estados Unidos era como representante de la SIDE. Así que al revés de todos los espías que tienen una “tapadera” para disimular su trabajo, él aparecía como espía para disimular que era jefe de prensa.

27. “En el gobierno de (Fernando) de la Rúa me ofrecen ser vocero de la embajada porque estaba en Washington y tenía contactos -contó en varias entrevistas-. La idea era que Argentina recuperara lugares en organismos internacionales y eso lo toma el gobierno duhaldista y, como no soy radical ni peronista, no generaba rispideces. A los meses me llama Guillermo Nielsen para que le diera una mano en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Por una cuestión técnica y burocrática, la única forma de darme un cargo era con ese rótulo. Al revés de todos los cuentos de espías, yo era espía y tenía una tapadera, ¡la tapadera era que supuestamente era espía, no era jefe de prensa!”.

Como jefe de prensa de la Embajada Argentina tuvo que negociar con el FMI. “Antes de pagarle todo al FMI, Kirchner me llamó por teléfono a mi casa para ver que opinaba”, expresó. "Corté porque pensé que era mentira y enseguida llamé al conmutador de Olivos para ver qué pasaba y ahí me atendió otra vez y me dijo que le había cortado. Ahí me anunció: 'Mire, voy a pagar, ¿usted qué opina?'. Le dije que estaba en desacuerdo: 'La tasa que el fondo le cobra es muy barata, gaste la plata en otra cosa'"

28. No guarda un buen recuerdo de su debut sexual. “Me llevó alguien de mi familia a los 16. La experiencia fue espantosa. Era verano pero hacía frío en el ambiente. Fue un horror”, reveló en Intratables.

29. Santiago del Moro le preguntó cómo era el sexo en su adolescencia, a lo que Doman respondió: “En mi época era complicadísimo conseguir material. En el colegio te prestaba una revista algún profesor. Además, en la Dictadura era más complicado todavía. Solo había algunas revistas alemanas”.

30. El lugar más exótico donde tuvo sexo fue “en un boliche, arriba del primer piso. No fue en el baño ni nada, ahí nomás”.

Luego del divorcio, Fabián Doman padeció cervicobraquialgia y durante 70 días tuvo que quedarse en cama. La versión que circuló y que él desmintió fue que se había golpeado al desmayarse por encontrar la caja de seguridad vaciada por Evelyn (Foto; revista Gente)

31. Malena Guinzburg contó divertida que el periodista le regaló un vibrador. “Coincidimos en un programa de tele en el que te regalaban unos vibradores. Él me dijo: ´Tomá, ¿lo querés?´. ‘Sí'. Y se lo regalé a una amiga porque a mí ya me habían regalado en el mismo programa”.

32. En el 2021 sorprendió al dejar la conducción de Intratables para hacerse cargo de la comunicación institucional de Edenor.

33. Al tiempo se lanzó como candidato a presidente de Independiente. Luego de nueve meses volvió a la televisión.

34. En el año 2017 conoció a María Laura De Lillo y tras dos años de noviazgo se casaron en una gran fiesta en el Hotel Alvear.

De Lillo contó cómo fue propuesta matrimonial de Fabián Doman. “Estábamos en la casa de unos amigos celebrando el Año Nuevo cuando me llegó un mensaje de Fabi -quien estaba sentado al lado mío- que decía: ‘¿Querés casarte conmigo?'” (Foto: Maximiliano Luna)

35. En 2021 el matrimonio llegó a su fin. Entre las razones de la ruptura influyó la diferencia de horarios y los desencuentros por sus responsabilidades laborales.

36. Una de sus primeras notas que realizó fue una entrevista al escritor Jorge Luis Borges para una revista de la UCeDé.

37. Sobre las primicias periodísticas, asegura: “Prefiero ser certero a ser primero”.

38. En el 2006, Beto Casella le aconsejó que usara trajes achupinados. Desde entonces son sus favoritos.

En 2016, Fabián Doman fue parte de Bailando por un sueño. Después de bailar tres ritmos, renunció

39. “Yo renuncié a ShowMatch porque no bailo bien, no era por otra razón. Terminé muy amigo de Marcelo (Tinelli) y estuvimos a muy poco de hacer un programa juntos. No sé si hay mucha exigencia, depende, hay veces que sí y en otros casos, no. Cada participante es diferente. En el Bailando yo la pasé bárbaro pero hay gente que la pasó mal, en un reality el límite lo pone cada uno” (Télam, septiembre, 2017).

40. Una de las situaciones más raras que vivió fue apenas divorciado. Salía del canal cuando “vinieron cuatro señoras en un auto y se querían sacar unas fotos. Una de ellas me apoyaba las lolas. Me dijeron que eran de San Miguel y fiesteras”.

41. Nunca se grabó en la intimidad. “Es un quilombo de luces. Para hacerla hago una porno, no una basura. Pido que el próximo video por favor sea bien grabado. Y que dure más de tres minutos. Nunca dura cinco”.

42. Su padrastro, Pedro, le enseñó a no creérsela sino a decir: “Tené cuidado con lo que hacés y decís porque mañana podés caerte de la platea y volver a la popular”.

Fabián Doman admite con humor que tiene más cara de marido que de símbolo sexual. “Si yo me creo lo de sex symbol tengo que ir a un psiquiatra y que me medique”.

