A Shakira la relacionaron con Superman y el Capitán América, y estallaron los memes

La reacción de Henry Cavill al ver a Shakira

Sin lugar a dudas, la belleza de la cantante colombiana, que ronda los 45 años de edad, sigue despertando suspiros alrededor del mundo. Dueña de una imagen cultivada y de una actitud arrolladora, Shakira es una de las mujeres más codiciadas y es probable que de efectuarse la separación, no pase mucho tiempo sola. Al menos, no le faltarán candidatos para abandonar la soltería. Y a horas de conocerse el rumor de su posible separación de Gerard Piqué, tras una supuesta infidelidad del futbolista, ya comenzaron a aparecer los primeros nombres. ¡Y qué nombres!

Uno de ellos fue Henry Cavill. Todo comenzó cuando el actor que da vida a Superman, quedó impactado con la cantante durante el estreno del reality Dancing with myself. En el evento, Henry respondía las preguntas de los medios cuando notó el revuelo, volteó y mecánicamente volvió a mirar a la entrevistadora, pero regresó su mirada al lugar donde estaba la intérprete y preguntó: “¿Es Shakira?”. Al recibir una respuesta afirmativa, Cavill lanzó una sonrisa, sorprendido por su belleza.

El actor comenzó a seguirla (Captura: @chrisevans)

Shakira comenzó a seguir a Henry Cavill, después que el actor demostrara interés en ella (Foto: captura de Twitter)

A los pocos minutos, el video se hizo viral. De inmediato, ambas estrellas comenzaron a seguirse en las redes y al parecer, solo se trata de un par de likes y no mucho más, pero este es un motivo más que suficiente para que los cibernautas de todo el mundo empiecen a fantasear con la posible relación, y desaten una lluvia de memes relacionando a la colombiana con el actor que le da vida al querido superhéroe.

(Foto: captura de Twitter)

Shakira también fue relacionada con Chris Evan, quien le da vida al Capitán América. Apenas saltó en los medios la supuesta separación entre la cantante y el jugador del Barcelona, el actor comenzó a seguir a la colombiana en Instagram, y ella le devolvió el gesto.

Shakira también fue relacionada con Chris Evan, el actor que le da vida al Capitán América

Padres de Milan y Sasha, Shakira y Gerard Piqué siempre se caracterizaron por mantener su relación bajo perfil. Si bien muestran a sus hijos en las redes sociales, son pocas las veces que han ido a eventos públicos o que han dado entrevistas juntos sobre la intimidad de su familia. Es por eso que por estos días tampoco decidieron expresarse al respecto, en medio de las versiones de crisis por una supuesta infidelidad.

Hablándote claro, no te necesito, perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluiamo’. Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’. Como ante’, tu de espalda apoyándote del volante quemando el tranquilizante. No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la mercede’. No me cuente’ más historia’, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”, reza la canción que ¿le dedicó? al padre de sus hijos. Todo indica que Te felicito, el tema que grabó junto a Rauw Alejandro, y que ya cosechó casi cinco millones de reproducciones en YouTube, lo escribió pensando en Piqué y el final de su relación de 12 años.

(Foto: captura de Twitter)

