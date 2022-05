El motivo por el que no participaría de El Hotel de los Famosos y la posibilidad de ser tía: las revelaciones de Charlotte Caniggia

La hija de Claudio Paul y Mariana Nannis opinó sobre la participación de su hermano en el reality de El Trece y su noviazgo con la bailarina

La noche del martes Charlotte Caniggia brindó un móvil a LAM (América) y contó el motivo por el que decidió llevar una vida de bajo perfil los últimos meses. También se refirió al exitoso presente de su hermano Alex, por su participación en El Hotel de los Famosos y su noviazgo con Melody Luz. Además la hija de Mariana Nannis opinó sobre las promesas que le hizo El Emperador a la bailarina sobre viajes juntos y lanzó una contundente frase sobre los rumores de embarazo que circularon en las redes sociales sobre la posibilidad de que se convirtiera en tía.

En una charla sin filtro con Ángel de Brito, mostró algunos muebles de la línea personalizada que lanzó recientemente, relacionada al mundo del maquillaje. “Estuve medio escondida, pero la verdad es que estoy muy tranquila, me gusta la vida tranquila”, aseguró cuando el periodista quiso saber las razones de su presente alejada de los medios. Incluso modificó su perfil de Instagram, donde supera el millón de seguidores, y lo configuró como cuenta privada.

Sobre su vida sentimental, expresó de manera misteriosa: “Siempre estoy acompañada”. Luego dio un paso más y aclaró que el hombre que se veía detrás de ella en el plano era nada más y nada menos que su pareja, Roberto Storino Landi. “Me duran mucho los novios a mí, soy noviera, sí”, reconoció. Más adelante profundizó en la decisión de su hermano de participar de el reality de El Trece. “Ojalá que lo gane”, fue lo primero que atinó a decir, antes de que las angelitas le preguntaran por el romance con Melody.

Charlotte Caniggia aseguró que está feliz por el romance de su hermano Alex y Melody Luz en El Hotel de los Famosos

“Me gusta porque yo lo veo tranquilo. Lo veo muy bien, contento, que hacía tiempo que no lo veía así”, reveló. Cuando le mencionaron las versiones de dulce espera que surgieron en Twitter por ser la única pareja que hasta ahora protagonizó apasionadas escenas en la suite del hotel. “Es mentira, no está embarazada, no voy a ser tía, no va a venir un pequeño Emperador”, sentenció Charlotte, de manera contundente. Además le consultaron si creía que su hermano viajará con Melody a Europa, tal como le prometió ante las cámaras: “Yo digo que tendría que llevarla, claro, si se lo prometió tiene que cumplir”. }

“Yo no me veo en el hotel. Odio convivir con gente que sean desordeandos y sucios. Y que me hagan laburar, ni loca. Ni en pedo limpio la mugre de otro”, respondió sobre la posibilida de participar del reality si la convocaran para una segunda temporada. ”Convivir con gente es muy difícil, es horrible. Muy poca gente me cae bien, esa es la verdad, casi nadie”, remató, fiel a su estilo. Mientras tanto, El Emperador lleva más de dos meses de encierro, y la semana pasada cuando el Chino Leunis propuso que cada uno escriba una carta para que conecten con aquellas personas que “les traen amor”, mencionó a Charlotte.

“La sis es la única persona que extraño. Y a mi vieja, que está en Marbella”, aseguró el participante. Luego, leyó la parte que le dedicó a Mariana Nannis: “Mamma mía, acá estoy en el reality rompiéndola toda, como siempre en todo lo que hago. Te extraño mucho, mucho y en nada te veo. Pronto te voy a visitar y te voy a presentar a mi nueva novia de San Martín. Espero que te guste mucho. Sape”. Y el fragmento para su hermana: “Sis, te extraño un montón. Te veo pronto”. Finalmente se dirigió a sus amigos, con algunos insultos en el medio: “Espero que estén bien, sé que no se juntan porque si no estoy yo, no hacen ningún plan. Los extraño”.

