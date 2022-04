Duelo de mujeres: quiénes se enfrentarán en la gala de eliminación de El Hotel de los Famosos

La participante tuvo el peor tiempo en la prueba y es la primera duelista de la semana de El Hotel de los Famosos

Como cada semana, los viernes se viven con tensión en El Hotel de los Famosos (El Trece). Se trata de la gala donde se define el primer duelista según su desempeño en el desafío del laberito y luego tiene lugar el momento llamado “Todos contra todos”, donde los participantes votan cara a cara a quien irá al temido duelo de la H gigante. Esta vez se enfrentaron Chanchi Estévez, Locho Loccisano y Silvina Luna, pero la modelo fue la que obtuvo el peor tiempo y luchará por seguir en la competencia el próximo lunes. Poco tiempo después se definió quién será su adversaria en la eliminación.

“Voy a tratar de ser rápida y ágil”, había anticipado Silvina mientras se preparaba para la prueba donde la velocidad resulta clave. Chanchi aseguró que se sentía confiado y bromeó: “Primera vez que me calzo el conjunto este deportivo y me queda pintado”. A diferencia de ellos, Locho blanqueó su nerviosismo por ser el más nuevo del reality y temió no comprender bien el juego. Sin embargo, quien tuvo más dificultades fue la modelo: “Esto es muy difícil. Hasta la tarjeta se me cae, definitivamente este no es mi día”.

“Salí como jabalí con su cría, entré a correr como nunca, y siento que lo hice bastante rápido”, expresó el ex futbolista detrás de cámaras, y estaba en lo cierto. Pampita Ardohain anunció quién fue el ganador del laberito, y lo felicitó por su rápida resolución: “El mejor lo hizo en 10 minutos y 24 segundos, y es Chanchi”. De esa manera, el director técnico quedó descartado para la gala de eliminación, y entre Locho y Silvina solo se salvaría.

Silvina Luna competirá en el duelo de la H el próximo lunes

“Uno hizo 12 minutos y 7 segundos, y el otro 14 minutos y 14 segundos, o sea que por poco más de dos minutos quien se convierte en el primer duelista de la semana es.... Silvina”, reveló la conductora. Después de lamentarse por los resultados, la modelo comentó: “Me lo esperaba porque estaba dentro de las posibilidades, competía con dos compañeros que son fuertes y estaban decididos a ganar hoy, y aunque yo también lo intenté, estoy contenta conmigo y le voy a poner toda la garra a la H para ver qué pasa”.

“Estoy nerviosa, eso sí. Es parte del juego y el resultado que sea, va a estar todo bien”, agregó en el backstage. Cuando Leandro Chino Leunis le consultó si se imaginaba compitiendo con algún participante puntual en la eliminación, Silvina confesó: “Creo que con una mujer me sentiría más equiparada”. Ese comentario implicó un rápido armado de estretagias en la previa de la votación cara a cara.

Todos contra todos: la votación cara a cara tuvo varias traiciones en El Hotel de los Famosos

Chanchi, por su parte, quien confesó que está cumpliendo un papel de “capomafia” a la hora de sugerir a quién nominar, sostuvo que Majo Martino “sería la más indicada para enfrentar a Luna”. Así lo expresó en el “Todos contra todos”, cuando justificó su voto: “Creo que va a ser una linda H, amistosa, que no va a haber odio, que lo van a disfrutar y que va a ser más equitativo, así que voto a Majo”. Indignada, la participante le pidió que fuese sincero a la hora de brindar las razones: “Obvio que no lo vamos a disfrutar nada, no me hagas el verso, nos conocemos bien”.

Al escuchar que hubo seis votos contra Majo, Silvina se lamentó por la afinidad que las une: “Estoy en un mundo de emociones, me está pasando de todo, me da cosa porque pienso que es cualquiera competir con ella, que una de las dos se va a ir”. Y cerró con una ironía dedicada a su compañeros: “No sé si es la mejor opción, pensándolo como los chicos entiendo que a ellos les divierte el show, y esto es un juego así que quieren vernos a dos amigas enfrentadas y vamos a dar lo mejor”.

