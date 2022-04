Nicole Neumann contó la verdadera razón por la que sus hijas fueron a la final de Masterchef Celebrity

El picante comentario de Nicole Neumann contra Mica Viciconte luego de que sus hijas fueran a la final de Masterchef

El lunes por la noche se definió la final de Masterchef Celebrity 3 (Telefe), la cual dio como ganadora a Mica Viciconte luego de que el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis eligiera su menú de tres pasos por sobre el de Tomás Fonzi, el otro finalista.

En el momento de la coronación y poco antes de levantar su trofeo de campeona, Mica recibió un caluroso abrazo de su pareja, Fabián Cubero, pero también de las hijas que el ex defensor de Vélez Sarsfield tuvo con Nicole Neumann. Así, Indiana, Allegra y Sienna felicitaron a su madrastra, a la vez en que consideraron de que Viciconte “es buena cuando quiere”.

Tras la final, y con esa feliz escena de familia ensamblada, la palabra más buscada era la de Nicole, quien fiel a su estilo elusivo, no contestó casi ninguna de las preguntas que le hicieron al ser abordada por distintos movileros. “¿Qué te pareció la presencia de tus hijas en la final?”, le plantearon y ella simplemente dijo: “Ay chicos, mil gracias, la estoy pasando muy bien...”.

"No me miro ni a mí misma, imaginate que voy a mirar a otros. No sabía ni cuando salía, no tenía idea, realmente", dijo Nicole Neumann, quien aseguró no haber visto la final de Masterchef que ganó Mica Viciconte

Sin embargo, se encargó de dejar en claro que fue ella quien firmó “la autorización para que vayan” al programa. Por otra parte, y cuando los periodistas le contaron del comentario de sus hijas sobre Mica, afirmó: “No tengo nada de qué hablar. No me parece nada, yo me guío por lo que pasa en mi casa, por lo que se habla en mi casa, por que mis hijas estén bien”.

Nicole dijo no haber visto la final del reality que conduce Santiago del Moro. “¡De verdad! Estaba trabajando, estaba en la gala del Colón y de verdad que no miro tele. No me miro ni a mí misma, imaginate que voy a mirar a otros. No sabía ni cuando salía, no tenía idea, realmente. Nunca le presto atención a esas cosas”, aseguró. Además, dijo que nunca vio el certamen y que tampoco se ve participando allí: “No sé, me daría cosa”.

Consultada acerca de si haber firmado la autorización para que sus hijas asistan a la grabación final de Masterchef fue un gesto de ella para con Viciconte, lo descartó: “Mis únicos gestos son hacia mis hijas. Lo que a mis hijas las haga feliz, como digo siempre, a mí me van a hacer feliz”, dijo Nicole.

Mica Viciconte recibió besos y abrazos de parte de Fabián Cubero y también de sus hijastras Indiana, Allegra y Sienna tras consagrarse campeona de Masterchef Celebrity 3

Y para el final, se guardó un comentario picante para con Mica Viciconte. “¿Ellas te manifestaron sus ganas de estar?”, le preguntaron. Y la mamá de Indiana, Allegra y Sienna disparó: “Tenían ganas de ver a Mery del Cerro y a un par de personas que estaban ahí para pedirles unos saludos y qué sé yo...”, dijo.

Antes de despedirse y mientras se subía a un auto, evitó dar cualquier tipo de opinión sobre la pareja de su ex -quienes están esperando por el nacimiento de Luca- y se despidió repitiendo la frase con la que inició el diálogo: “Estoy muy bien, pasando un muy lindo momento”.

“Yo no me voy a exponer a hacer algo que no estoy habilitada. En ese sentido soy súper respetuosa y todo fue como corresponde, sobre todo porque no son mis hijas. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre fue con permiso y autorización”, le había dicho Mica Viciconte a Teleshow acerca de la presencia de las hijas de Nicole en la final.

