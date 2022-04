Eugenia Quibel recordó a Gerardo Rozín con un retrato artístico: “Te extraño mucho”

Eugenia Quibel y Gerardo Rozín

Gerardo Rozín murió a los 51 años el pasado 11 de marzo. El conductor y productor rosarino dejó una huella importante con su talento en los medios y será recordado con mucho cariño por los televidentes, amigos, colegas y familiares.

En la última etapa de su vida, mientras luchaba contra una enfermedad letal, el creador de La Peña de Morfi estuvo acompañado por su mujer, Eugenia Quibel. Eran una pareja que los unía el amor por el trabajo y la música. Y ahora, a la locutora está llevando adelante el duelo por la pérdida. No es fácil transitar este camino con la ausencia de su pareja.

Para recordarlo con cariño, Eugenia posteó en su cuenta oficial de Instagram un retrato artístico de Gerardo realizado por @tosca_by_sil. “Te extraño mucho”, escribió en la historia que compartió con sus seguidores de la red social y aprovechó para darle las gracias a la persona que realizó este dibujo.

El posteo de Eugenia Quibel

El pasado 20 de marzo, se realizó un homenaje a Rozín con una edición especial de La Peña de Morfi. Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi fueron las elegidas para llevar adelante el programa que desde el primer momento estuvo atravesado por la emoción al recordar al fallecido periodista, muy querido en el ambiente.

En el inicio del programa, Quibel, quien además es locutora del ciclo, expresó su dolor. “Mi compañero. Un maestro, también”, dijo. “Nos elegimos hace muchos años en la radio y en la tele”, agregó al borde del llanto.

Mientras transcurría el programa con videos, artistas en vivo y muchas anécdotas, Eugenia recordó: “Nos conocimos en la radio, nos encantaba hacer radio juntos, ahí era un tipo diferente. Hacía programas inolvidables y la audiencia lo seguía, ponía el corazón sobre la mesa, estudiaba igual que lo hacía para el programa y siempre con a pregunta adelante, ‘¿para qué venimos?’ si no le cambiamos un poco la vida al que está del otro lado, no tenía sentido”.

“Lo conozco hace trece años y aprendí un estudio distinto, cuando me convocó para el off de la Peña me dijo: ‘quiero hacer radio en al tele’ y fue de las experiencias profesionales más hermosas. Hoy es difícil para mí y para todos estar acá y hacemos este homenaje porque es lo que él quería”, concluyó emocionada. Su pareja lo definió como un distinto, donde ponía el corazón sobre la mesa.

Días después de que se conoció la triste noticia de la muerte de Gerardo, Eugenia escribió una reflexión en redes sociales, y lo hizo junto a una foto de la pareja, sonrientes. “¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, comenzó la locutora.

“Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, ‘el dolor auténtico, la alegría sin una mancha’. Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos”. Y cerró: “Brindo por vos, canalla”.





