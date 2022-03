María Becerra llega al escenario de los Grammys de la mano de J Balvin: “¡Sigo sin poder creerlo!”

Maria Becerra y J Balvin cantarán "¿Qué más pues?" en los Grammys el próximo 3 de abril

Se acercan los Premios Grammy, en donde los mayores representantes de todos los géneros musicales están listos para reunirse en un evento que será una fiesta para la industria y estarán puestas todas las miradas. En este contexto, numerosas figuras dirán presente en ese codiciado escenario, pero sin dudas entre lo más destacado se podrá ver a María Becerra junto a J Balvin cantando “¿Qué más, pues?”, el hit con el que arrasaron el último tiempo.

“Sigo sin poder creerlo”, expresó la artista argentina en una story de Instagram en la que replicó el posteo de la Recording Academy que afirmaba: “¿Que va a pasar when Maria Becerra takes the GRAMMYs stage with J Balvin? Don’t miss their performance on Music’s Biggest Night, April 3 on CBS tv” (traducido: “¿Qué va a pasar cuando María Becerra tome el escenario de los Grammys con J Balvin? No te pierdas su performance en la noche más grande de música el 3 de abril”).

Además, también la joven de 22 años compartió el posteo en su feed: “¡Hace un tiempo quería contarles esto y no podía! ¡Sigo sin poder creerlo! Gracias amigo J Balvin por la posibilidad. El domingo nos vemos en los Grammys. Juro que voy a dar todo”, escribió junto al hashtag #LaNenaDeArgentina, tal como se hace llamar.

El posteo de María Becerra

Balvin, por su parte, también se expresó en las redes sociales: “Con la vibra alta y agradecido de poder estar el próximo 3 de abril en los #GRAMMYS con Maria Becerra. Gracias, Paz en la Tierra”.

El posteo de J Balvin

Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Doja Cat, Jay-Z, Billie Eilish, Abba, Tony Bennett, Lady Gaga, Lil Nas X, Taylor Swift, Afrojack, David Guetta, Tiësto, Cardi B, Kanye West, The Weeknd, Pablo Alborán, Camilo, Ricardo Arjona, Selena Gomez, Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Mon Laferte, H.E.R., Christian Nodal, Natalia Lafourcade, Rubén Blades, Tony Succar, Olivia Rodrigo serán sólo algunas de las grandes estrellas que harán su entrada triunfal en esa ceremonia.

Cabe recordar que, a principios de marzo, el músico colombiano había sido noticia luego de que René Pérez hiciera un video de más de ocho minutos en contra suyo. Residente lanzó el video en colaboración con Bizarrap y se tituló RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49, con sus tres capítulos y una dura lírica que apuntaba al reggaetonero. En el clip, criticó desde sus dientes hasta sus recientes polémicas por racismo y clasismo, señalando que no tiene idea de sus privilegios, que es un títere de la industria musical, que necesita 20 escritores para lograr una canción y que publica fotografías fuera de contexto en su Instagram ante la situación mundial. El coro “Esto lo hago pa’ divertirme” de Residente selló lo que muchos de sus fans consideraron la humillación más grande que ha recibido el intérprete de “No me conoce”.

Días antes, René Pérez anunció en su cuenta de Instagram que subiría una nueva canción: “iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendej* ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, explicó en un video. Desde ese momento, René lanzó la siguiente frase en contra del cantante: “la diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj*nes y tú eres un esclavito más de la industria y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que lo saque”.

SEGUIR LEYENDO: