El desgarrador mensaje de Maru Botana el día en que su hijo Facundo hubiera cumplido 14 años

Cada 5 de marzo Maru Botana recuerda el nacimiento de su hijo Facundo, fruto de su relación con Bernardo Solá. El 21 de septiembre de 2008 el bebé falleció a causa del síndrome de muerte súbita del lactante a los seis meses de edad. La cocinera abrió su corazón con sus casi 2 millones de seguidores de Instagram y compartió una emotiva carta donde contó que todos los años intenta transformar la fecha en un encuentro con su familia para transitar los recuerdos en compañía de sus seres queridos.

“Hoy es mi dia especial y muchos lo saben. Es el dia en que te das cuenta que en el corazón el tiempo no pasa”, expresó en el comienzo de la publicación que acompañó con dos fotos. “Que sentis lo mismo que el primer día, que son esos días en que te sentís rara, donde todos los sentimientos afloran, donde la libertad y el disfrute están por encima de todo”, describió.

“Son estos días donde la angustia quiere ganar, pero no hay que dejarla. Para mí lo mejor es que convivan la tristeza y la alegría, y llevarlas siempre con vos siempre. A la larga son íntimas amigas”, señaló. También confesó que este aniversario coincidió con otro evento familiar que despierta su emoción: “Hoy para mí es un dia muy muy especial porque no sólo es el cumpleaños de Facu, sino que se casa mi Maggie Botana, mi sobrinita, ahijada a quien adoro, que allí está ella en la foto con él”.

Tal como describió, en la imagen la joven posaba con el bebé en brazos, y la cocinera reconoció que es la última foto que pudo sacarles juntos. “Hoy tambien llegaba mi Luchi -en referencia al nacimiento de Lucía, la segunda de sus ocho hijos-, mi chiquita, que hace tres meses que no veo; y hoy elegí estar acá en este día especial con mis amigos Joaco y Fer, con mis sobris, que adoro, mis chiquis y Berni”, reveló. En paralelo mostró algunos videos en sus historias de la estadía que organizaron en una estancia de San Antonio de Areco, donde pudieron compartir momentos en familia, alejados de la ciudad.

“Hoy este día va terminar siendo una fiesta, donde el amor lo soluciona todo y los sentimientos se juntan y ahí te das cuenta que aunque tu corazón tenga una herida enorme, podés seguir disfrutando y viviendo al máximo cada dia”, concluyó. Cabe recordar que en 1999 la chef y el ingeniero agrónomo se convirtieron en padres por primera vez: la llegada de Agustín era el comienzo de la conformación de la numerosa familia que tendrían juntos. Más tarde nació Lucía, luego Matías, Sofía, y Santiago, todos con un par de años de diferencia de edad.

Maru Botana junto a su madre Susana, quien falleció en diciembre de 2018, y en la imagen sostiene en brazos a su nieto Facundo

En 2008 recibieron con gran alegría a Facundo, el sexto hijo de la pareja. Un tiempo atrás Botana relató el día más triste de su vida en Cocinando para vos, el ciclo que conducía por América, y allí contó que había emprendido un viaje al Sur por unos días, y el pequeño quedó al cuidado de su abuela materna. “A las 4 de la mañana sonó el teléfono. Berni atendió, me miró y me dijo la peor noticia que alguien te pueda dar. Me abrazó fuerte y me dijo: ‘Se murió Facu’. Yo sentí en ese momento que me desplomaba. No podía ser, alguien había entendido mal. Estábamos solos, los chicos dormían”.

Toda la familia regresó a Buenos Aires y los médicos les explicaron que el fallecimiento había sido por muerte súbita de lactante, el síndrome que sucede de forma repentina en bebés de hasta un año y las causas son inexplicables. En 2010, Maru y Bernardo volvieron a ser padres juntos: primero de Juan Ignacio, y dos años más tarde María Inés, la menor del clan.

