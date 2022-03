El fuerte cruce entre Nancy Pazos y Analía Franchín por la violación grupal de Palermo: “Ser machista es ser violador”

El fuerte cruce entre Nancy Pazos y Analía Franchín por la violación grupal de Palermo

Continúa el debate en torno a la violación a la joven de 20 años perpetrada por seis hombres de entre 20 y 24 años en el barrio porteño de Palermo. En Flor de equipo (Telefe), Analía Franchín y Nancy Pazos tuvieron un duro cruce verbal al enfrentar sus opiniones.

“Funcionaron como si hubiera sido un solo cerebro, es lo que un poco asombra y da tristeza”, introdujo Florencia Peña, conductora del programa. Y Pazos habló de las madres de los jóvenes que están detenidos: “Una madre no entiende porque es una mujer, una mujer machista que ha criado a su hijo bajo régimen de violencia, amigos que entienden que tratar de matar a tu pareja o la madre de tus hijos, está bien... Estos seis energúmenos no son hijos de familias que no tienen nada que ver con nosotros. Muchas de esas madres, seguramente, están tan asombradas como nosotros de qué pasó, sin darse cuenta de que hay un montón de patrones de conducta que tenemos como sociedad y que se van repitiendo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta: no es que estas cosa que a vos no te van a pasar nunca. Y son cosas que pueden pasar muy cerca tuyo porque hay un montón de patrones de conducta que repetimos sin darnos cuenta...”.

Ahí, Franchín interrumpió lo que venía diciendo Nancy al no concordar. “Claramente, puede haber patrones de conducta, pero si tu hijo es violador, la culpa no es de la sociedad. Disculpame, para mi no tiene nada que ver”.

“La sociedad machista es violadora, ese es el concepto global. No es algo para discutir rápidamente, pero la sociedad machista viola por sí misma. ¿Por qué viola? Porque el hombre se siente el dueño del cuerpo de la mujer. El hombre heterosexual está hoy cuatro escalones más arriba. ¿Por qué te encontrás con previas de los chicos, afters y qué sé yo, en donde las chicas abiertamente se muestran bisexuales y los hombres no? Porque el hombre que besa a otro hombre, tiene mucho para perder. En cambio, la mujer que besa a otra mujer, ya está ‘en el piso’”, digamos”, insistió Pazos.

Franchín siguió en desacuerdo: “Mirá, no sé a qué previas irán tus hijos, pero tengo otros que fueron a previas y que amigos se pueden besar tranquilamente. Ser machista no es ser violador, chicos. Ser machista es una cagada y hay que cambiarlo”, afirmó. Nancy Pazos la contradijo y fue por más: “Sí, sí, ser machista es ser violador”. “No, estás totalmente equivocada. Mi padre era machista pero jamás hubiese abusado de una mujer. ¿Como vamos a decir eso?”, argumentó Analía.

Florencia hizo un alto y aplicó su rol de conductora para tratar de entender lo que estaba queriendo decir Pazos: “Bueno, Nancy, pero vos lo estás diciendo de manera metafórica”. “No, literal”, le respondió Pazos. “No, lo estás diciendo de una manera metafórica”, la cerró Peña.

“Que haya seis chicos, nacidos en esta sociedad actual, que no solo hayan violado, sino que ninguno en ningún momento haya entendido que lo que estaban haciendo está mal... No son externos a esta sociedad, no son animales distintos a los que nosotros vemos todos los días”, dijo Pazos. “No coincido, Nancy. Estamos preguntando qué pudo expresar la víctima cuando la encontraron. Capaz que pidió ayuda, pidió por su mamá o por su papá. Mirá si no vamos a poder preguntar qué dijo la víctima”, cerró Franchín casi alzando la voz.

