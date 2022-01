La China Suárez y Benjamín Vicuña habrían dejado en malas condiciones la casa que le alquilaron a Fabián Gianola

Fabián Gianola le alquiló su casa a China Suárez y Benjamín Vicuña

Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron en agosto del año pasado, lo que implicó un cambio de hogar para ambos. Él se mudó a una lujosa casa en Barrio Parque, muy cerca de Pampita, y ella a una gran casa en un barrio privado que está reciclando. En las últimas horas se supo que la casa que compartieron y que le alquilaban a Fabian Gianola, no la habrían dejado en buenas condiciones.

Según informaron en el ciclo Mañanísima con Carmen, los papás de Magnolia y Amancio estaban pagando seis mil dólares mensuales en concepto de alquilar y habían dejado un depósito de nueve mil, que no les será devuelto ya que el dueño del lugar los usará para arreglar los daños que la pareja habría dejado en el inmueble.

La galería uno de los lugares preferidos de la China en la casa

El hogar de la casa que Benjamín Vicuña y la China Suárez le alquilaron a Fabián Gianola

Aunque no se especificó qué clase de arreglos tienen que hacer, se habló de “destrozos” y de una alfombra de lana hecha a mano completamente sucia. Ubicada en un barrio privado, la vivienda tiene un total de tres mil metros cuadrados, 488 de ellos techados, cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, dos cocheras, quincho, pileta, comedor diario y living.

Seguro por la cantidad de fotos que en los años que allí vivió compartió, uno de los espacios preferidos de Eugenia es la gran galería que posee el hogar, donde entra un juego de sillones y una gran mesa, donde en más de una ocasión organizó cenas y fiestas de cumpleaños.

En la casa que alquilaron los actores en el 2016 vivieron ellos con sus hijos en común, Magnolia y Amancio, Rufina hija de ella con Nicolás Cabré y Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación del chileno con Pampita. Hace varios años, el dueño de la casa había hablado de sus inquilinos: “Ni yo sabía que venían ellos ni ellos sabían que venían a mi casa. Se manejó con tanta cautela todo que cuando nos encontramos en la puerta nos dimos dimos un abrazo, dijimos ‘Sos vos, no lo puedo creer, increíble’. Con Benja trabajamos en Entre Caníbales, y con la China en Los únicos, los dos fueron trabajos muy lindos, con los mejores recuerdos”.

Actualmente la China vive en una gran casa en Pilar que su ex pareja habría puesto a su nombre y que ella misma se habría encargado de remodelar. El chileno por su parte se mudó a una casa en Barrio Parque, a muy pocas cuadras de donde vive Carolina Ardohain con Roberto Garcíá Moritán, lo que le permite estar mucho más cerca de los hijos que tienen en común.

Ahora vecinos, la relación entre la mamá de Ana y su ex está cada vez mejor. Ahora ya no ocultan su buena onda y hasta se muestran juntos en eventos no solo familiares, sino también públicos. En diciembre se tomaron fotos y posaron en el lanzamiento de la colección de verano de una marca de la que Vicuña es cara y se los vio muy cómplices.

El lunes por la noche Pampita hizo una gran fiesta de cumpleaños a la que asistió su familia, amigos del medio y de la vida y para sorpresa de todos, su ex, quien hasta le llevó un regalo. El actor, que se está preparando para realizar su primer trialón olímpico en febrero y que está grabando la nueva tira de Telefe El primero de nosotros, estuvo unos días descansando en Punta del Este y se mostró con su nueva pareja, Eli Sulichín.

Vicuña y la joven de 32 años se habrían conocido nada más ni nada menos que en el bautismo de Ana García Moritán, ya que la madre de ella es muy amiga de la ex jurado de La Academia.

