La Mona Jiménez recordó el día que salvó su vida de milagro

La "Mona" Jiménez, íntimo, contó cuál fue el momento más difícil de su vida

Después de varios años sin ir a un estudio de televisión, Carlos La Mona Jiménez visitó a Los Mammones y charló con Jey Mammón y repasó su trayectoria como ícono del cuarteto. Aciertos y desaciertos, su relación con el público y los momentos más emotivos de su historia: no faltó nada.

En ese contexto, dentro de una charla amena e íntima, el cantante recordó cuál fue el momento en que creyó que todo terminaba y salvó su vida de milagro. “Fue durante la dictadura. A las 9 de la noche llegaban los militares y decían que ahí, en los bailes, había montoneros. Hacían razias en mis shows. A mí el teniente me decía ‘a vos en media hora también te llevo preso’. A la gente la llevaba a las comisarías”, contó mientras todos en el estudio lo escuchaban en silencio.

“Había un soldado ahí y me dice ‘cuando el teniente se vaya, vos te escapás’. Yo le dije que no porque me iba a seguir y me iba a disparar un tiro. Entonces, él me dijo ‘no, porque yo le voy a decir que te fuiste para otro lado’. Ahí me escapé y me escondí en un Falcón lleno de yuyos hasta que se fueron ellos. A la hora salí y me fui a mi casa”, siguió con el estremecedor relato.

Pero la historia no terminó ese día, todavía faltaba lo peor: “Una semana después, fui a hacer un show y cuando bajo estaba el teniente esperándome. Me dice ‘documentos y por qué se escapó usted. Queda detenido’”. Ahí comenzó una noche de terror para el cantante. “Ahí quedé detenido y salí como a las dos de la mañana. La gente estaba gritando y puteando porque yo no llegaba al baile, entonces el teniente me dijo ‘la próxima vez te voy a tirar un tiro porque me hiciste quedar mal la otra vez con los soldados cuando te escapaste’”, revivió visiblemente conmovido, cuatro décadas después.

“Cuando paraban los autos verdes frente a mi casa, yo pensaba inmediatamente que venían a buscarme”, se sinceró, con el recuerdo de aquella noche tan latente que ya nunca nada fue igual.

El cantante en uno de sus tantos shows multitudinarios

El cantante además, recordó una sorprendente anécdota sobre el día en que conoció a Carlos Tévez, y luego mantuvo un divertido ida y vuelta con Silvina Escudero. La panelista le pidió que hiciera alguna predicción sobre lo que le deparará el nuevo año y el cordobés la dejó sin palabras con su respuesta.

El intérprete y compositor de 70 años repasó varios momentos de su carrera, y se detuvo en un buen recuerdo sobre la primera vez que vio Tévez, cuando el ex futbolista tenía apenas 15 años. “Le dije: ‘¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Seleción Nacional’; y así fue, se ve que tengo algo yo”, comentó sobre su don para vaticinar el futuro.

Carlos Tévez y la Mona Jiménez

Pero las historias de predicciones no cesaron durante el programa. Silvina Escudero quiso saber qué le deparará el futuro para el próximo año y el cantante fue contundente: “El año que viene va a venir....el bebé. Acordate de lo que te digo”.

Entre risas y aplausos, el conductor chicaneó a su compañera: “Si es nene ponele Carlitos”. Orgulloso de ser el oráculo del cuarteto bromeó: “Y si es una nena ponele Monita”. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la bailarina se quedó atónita con su afirmación y dejó la puerta abierta a la posibilidad de convertirse en madre en el 2022. Cabe recordar que en junio último confirmó la reconciliación con su ex novio, Federico, tras ocho meses separados.

