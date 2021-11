Las fotos del paseo familiar de Mauro Icardi y Wanda Nara: “Domingo de frío”

En medio de nuevos rumores que afirman que la pareja podría separarse definitivamente, Mauro Icardi y Wanda Nara siguen haciendo todo lo posible por volver a la normalidad y en esta oportunidad aprovecharon el fin de semana para pasear en familia por París.

“Domingo de frío”, escribió el futbolista junto a una imagen en el que se lo ve junto a Wanda Nara, sus dos pequeñas hijas y la mascota familiar. Todos bien abrigados para hacerle frente al invierno europeo. Los comentarios de la publicación fueron desactivados por Icardi debido a que este recibía todo tipo de críticas y burlas por sus publicaciones diarias junto a su pareja.

Los cuestionamientos se deben a que muchos acusan al jugador del París Saint Germain de que luego de su infidelidad no descansa en publicar todo tipo de mensajes e imágenes melosas junto a su representante.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a su mascota en París

Wanda Nara y Mauro Icardi están empezando a superar la crisis desatada tras el escándalo con Eugenia La China Suárez. Después de la entrevista con Susana Giménez, la mediática publicó una foto con su marido, en la que se los ve muy cerca y en un momento por demás íntimo.

“Mi mood de estos días es como mi perrita, recién despiertos”, escribió Nara en su cuenta de Instagram y lo acompañó con una foto en la que se la ve con su mascota a upa y pegada al delantero del Paris Saint Germain, el padre de sus hijas Francesca e Isabella. ¿La ubicación de la publicación, según la red social? Francia.

“Hubo un encuentro y él me dice que no pasó nada”, le había contado Wanda a Susana Giménez en la entrevista emitida el pasado martes, acerca del momento en el que Icardi y La China se vieron en un hotel de París. Según le dijo el futbolista a su mujer, los presuntos amantes no tuvieron sexo. Y todo habría quedado en aspiraciones.

Wanda Nara junto a su dos hijas

“Para mí un mensajito es divorcio”, expresó Wanda y la diva le preguntó sobre esos chats: “Pero, ¿qué decía el mensaje?”. “Decían cosas que una mujer como yo, con mis valores, no hubiera nunca escrito y tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me lo hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó”, dijo Nara. Y amplió: “Dicen muchas cosas, que había visto otras cosas de Mauro y nada más lejos de la realidad, nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer, eso te lo puedo jurar por mis cinco hijos”, cerró.

El encuentro entre Icardi y Suárez fue en un hotel en la capital francesa, mientras Wanda y su hermana Zaira estaban en Milán disfrutando de la Semana de la Moda. Sin embargo, según los protagonistas, no llegó a pasar nada entre ellos. Fue Ángel de Brito quien dijo que Mauro no pudo estar a la altura de las circunstancias ya que “había cosas en esa habitación que no le cerraban”.

Luego el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) especificó: “No (eran) feos, pero había olores que le molestaron”. Aunque aclaró que no se trataba de falta de higiene, no explicó puntualmente a qué se refería Icardi con esa descripción. “Cuando la vi me quise morir”, le habría dicho el delantero del PSG a sus amigos sobre el instante en que divisó a la actriz, deslumbrado por su belleza. De Brito sostuvo que Icardi se habría inhibido porque Suárez quería concretar la situación: “Lo apuró demasiado”, comentó.

