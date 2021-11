Las fotos de la salida romántica de Fabián Doman y su novia en San Isidro

La salida romántica de Fabián Doman y su pareja, Viviana (Crédito: Ramiro Souto)

Fabián Doman realizó de una salida romántica con su nueva novia, Viviana, en un restaurante ubicado en la calle Dardo Rocha en el barrio de San Isidro. La pareja tomó unos tragos y comió una deliciosa cena mientras disfrutó de la música de un violinista. Incluso el periodista le pidió varios temas al artista para la empresaria del rubro inmobiliario.

La historia de amor comenzó a finales de junio cuando él empezó a buscar un lugar para mudarse, tras su separación de María Laura de Lillo. Gracias a esta búsqueda conoció a Viviana, de 51 años, abogada y madre de tres hijos que trabaja en real estate y tiene inversiones. Al verla, él quedó impactado, le mandó una docena de rosas y la invitó a salir. A partir de ese momento, no se separaron más.

La relación entre Doman y su pareja comenzó a finales de junio

La relación amorosa va encaminada y ambos disfrutan de pasar tiempo juntos y hacer planes: mirar películas, sobre todo clásicas que a ella le gustan, salir a cenar con amigos o solos. Se acompañan en los buenos momentos y en los difíciles. Recientemente, Doman pasó un momento doloroso por la muerte de Marcelo Frydlewski, el esposo de Ana Rosenfeld. Él se encargó de ayudar a la abogada con los papeles en el cementerio, ya que como ella estaba viajando a Buenos Aires, no podía encargarse de ciertos trámites. Viviana estuvo a su lado en el entierro que se llevó a cabo en el cementerio de La Tablada.

En este 2021 Fabián tuvo cambios importantes en su vida laboral, ya que a finales de junio dejó la conducción del ciclo Intratables para asumir como director institucional de Edenor. “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar, en cierto modo, de profesión”, había anunciado Doman en el ciclo de América al despedirse de la conducción. “Voy a ser el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, había agregado.

Mientras cenaban en el restaurante Beryl Roof, un violista musicalizó el momento a la luz de las velas

Mientras se desempeña en este rol institucional, decidió encarar un nuevo desafío y se postuló para ser presidente del club Independiente, con el espacio político “Unidad Independiente”. “Queremos que mucha gente vaya a votar porque queremos cambiar el presente y el futuro. A (Hugo) Moyano no lo saco yo, lo saca el socio”, había asegurado Doman a Infobae sobre el oficialismo que comanda el líder camionero.

En la actualidad está llevando a cabo la campaña para conducir al club del cual es hincha. Lo acompañan en el trinomio Néstor Grindetti (intendente de Lanús) y el también periodista y presentador Juan Marconi. Los comicios se desarrollarán el próximo 19 de diciembre. En el caso de ser electo, deberá evaluar si se toma licencia en Edenor o si renuncia, ya que estar al frente de Independiente le demandará mucho tiempo y energía.

Viviana es fanática de Boca y solo lo acompañará a Fabián a la cancha en el caso de que juegue su equipo (Crédito: Ramiro Souto)

Según pudo saber Teleshow, Viviana es fanática de Boca. Por este motivo, apoya a su pareja en este desafío de incursionar en el mundo del fútbol, pero ya le aclaró que no lo va a acompañar a la cancha de Independiente, salvo cuando juegue el club Xeneize, del cual es una apasionada como toda su familia. Más allá de esta mínima diferencia de la cual suelen bromear, Doman está muy contento y disfruta plenamente de este noviazgo.

