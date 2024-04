“Con este clima, el Inter no sale campeón conmigo ni con Guardiola”: la cruda reflexión de Chacho Coudet ante las críticas en Brasil

Las críticas de Eduardo Coudet sobre las presiones que vive el equipo. El Chacho habló en la última conferencia de prensa del Inter de Porto Alegre

Eduardo Coudet, entrenador del Inter de Porto de Alegre, en la última conferencia de prensa estalló de bronca por los insultos que recibió su equipo en el inicio del Brasileirao, que es el campeonato nacional del vecino país. El equipo viene de igualar 1-1 con Goianiense de local y esto acrecentó el clima hostil que el Chacho y sus dirigidos arrastran desde la eliminación por penales en semifinales del Torneo Gaucho ante Juventude.

“Entiendo todas las ilusiones que todavía tenemos, pero estuvimos a un gol de quedar punteros del Brasileirao. No hay paciencia. Al menos para mí detrás del banquillo desde el primer minuto. Hablo con rabia porque a veces hay que vivir situaciones difíciles en cuanto al resultado. Es un clima raro”, sostuvo el entrenador en el contacto con los medios.

“Hacemos un gran esfuerzo, trabajamos todo el día para hacer crecer a este club y a los jugadores, intentamos jugar de manera que la afición se sienta representada, ser protagonistas, atacar la mayor parte del tiempo, intentar ganar todos los partidos sin importar el rival y dónde jugamos, y con el rendimiento que hemos tenido este año sólo perdimos dos partidos”, continuó el ex DT de Rosario Central y Racing.

Sobre el rendimiento de su equipo, añadió: “Fue difícil, pero creo que merecíamos ganar cómodamente. Trabajamos para que los fans se sientan identificados. Evidentemente no se sienten identificados porque sino, no reaccionarían así. La situación me pone triste. En este clima el Inter no saldrá campeón conmigo ni con Guardiola. Es imposible ser campeón en este clima. O sos campeón o una mierda”, destacó.

Eduardo Coudet criticó la impaciencia del público pese a que recién van cuatro fechas de 38 en el Brasileirao (REUTERS/Diego Vara)

“Me entristece porque elegí estar acá hoy. Elegí renovar, teniendo otras situaciones. Y lo elegí porque es un desafío salir campeón con el Inter. Y una de las cosas más importantes por las que el Inter puede ser campeón es por su gente. Cuando me fui vino el mejor entrenador de la historia del Inter y no salió campeón. El equipo fácilmente podría haber quedado primero hoy. Es un ambiente raro por la situación. Quizás el problema sea yo, no lo sé”, concluyó.

El Inter de Porto Alegre marcha quinto en el Brasileirao luego de cuatro fechas disputadas. Ganó dos encuentros, perdió uno y empató el restante. Si bien recién comenzó el torneo que tiene un total de 38 fechas, la impaciencia de los hinchas se hace sentir y por eso el director técnico argentino expresó su descontento en la conferencia de prensa.

El torneo lo lidera el Botafogo con 9 puntos, segundo es el Atlético Mineiro con 8, al igual que Bragantino. Con 7 unidades se ubican Atlético Paranaense, Inter y Bahía. El Brasileirao consta de 20 equipos y 16 de ellos luchan por algo: los 6 primeros por entrar a la Copa Libertadores, los 6 siguientes por ingresar en la Copa Sudamericana y los cuatro últimos por evitar el descenso.

Coudet condujo al Inter de Porto Alegre a las semifinales en la última edición de la Copa Libertadores. Este año compite en la Copa Sudamericana y es segundo en el Grupo C con 5 puntos, misma cantidad que el líder Belgrano de Córdoba, que tiene mejor diferencia de gol (+2 / +1). El elenco brasileño igualó sin goles sus dos primeros encuentros y logró su primera victoria al superar 1-0 a Delfín en Ecuador.