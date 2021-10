Luciana Salazar renunció a ShowMatch: los motivos detrás de su decisión

Luciana Salazar (Foto: Franco Fafasuli)

La Academia de ShowMatch tiene una pareja menos. No porque haya sido eliminada, sino porque una famosa decidió renunciar. Se trata de Luciana Salazar, quien quiso abandonar el certamen por cuestiones personales y motivos que debe resolver y no puede posponer.

Según pudo saber Teleshow, la modelo viajará los próximos días a Miami porque a partir de noviembre no podrán ingresar a los Estados Unidos quienes no tengan el esquema completo de la vacuna contra el coronavirus. Y Luciana no fue inoculada porque cuando contrajo COVID-19, sus médicos le sugirieron que se diera la vacuna Johnson & Johnson que es de una sola dosis. Luego comenzó su participación en la pista más famosa del país -motivo por el cual tampoco se quiso vacunar en Argentina, ya que no quería sufrir síntomas que la obligasen a faltar al certamen- y no encontró momento para poder tomar un avión y dársela.

Es por eso que ahora deberá viajar y aplicársela ya que su hija Matilda, de casi cuatro años, es norteamericana y la modelo está haciendo trámites relacionados a la menor y por eso necesita poder ingresar al país las veces que sean necesarias. Por otro lado, Salazar está tramitando su ciudadanía.

Matilda, divertida en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Cuando el gobierno de Estados Unidos anunció las nuevas normas, Luciana Salazar se comunicó con Pablo El Chato Prada y Federico Hoppe -productores ejecutivos de ShowMatch- y les planteó su situación y su necesidad de viajar lo antes posible para poder recibir la vacuna contra el coronavirus y de esa forma, tener el acceso garantizado al país por realizar los trámites personales de su hija Matilda.

Los productores entendieron su situación sin ningún tipo de problema. Incluso se tomaron una selfie que subirán a las redes sociales el lunes por la noche luego de que ella lo anuncie al aire en el programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Recién en dicha emisión se escuchará la palabra de Luciana contando los motivos que la llevaron a abandonar el certamen de manera inmediata.

Por otro lado, en el programa que se verá esta noche de viernes, la modelo bailará el ritmo de niños acompañada por una niña y su nuevo pertanaire. Y cuando finalice su performance, se sumará a dar algunos pasos su hija Matilda, enterneciendo a todo el estudio.

Luciana tiene partenaire nuevo porque hace algunas semanas Jorge Moliniers renunció sin previo aviso. Simplemente un día no apareció al ensayo, y tampoco a la gala. “Nos traicionó. Es traicionero”, dijo Salazar a Teleshow por ese entonces y aclaró que su compañero había justificado su ausencia por una fatiga muscular. “Todo estamos fatigados. No tiene una lesión”, dijo la conductora y agregó que al bailarín le habían afectado algunas versiones que habían circulado sobre una supuesta mala relación entre ellos dos.

¿Cómo quedó el vínculo entre ellos? “Yo prefiero guardarme las cosas privadas, sí creo que a él le afectó mucho todo eso que se dijo”, continuó Luciana Salazar y admitió que había habido un malentendido entre ellos que podría haber llevado a Jorge Moliniers a tomar la decisión de abandonar el certamen. Sin embargo, no de la forma en que lo hizo: sin avisar ni presentarse a su lugar de trabajo.

