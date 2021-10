Bake Off Argentina: la torta de Gino se convirtió en el blanco de los memes en una noche caótica

Bake Off

Un nuevo desafío técnico llegó a Bake Off Argentina (Telefe), y el resultado estuvo muy disparejo entre los once participantes que siguen en carrera, en busca de convertirse en el mejor pastelero amateur de nuestro país. Una vez más Gino Minnuci, de 22 años, capturó la atención en las redes sociales y a pesar de que Paula Chaves intentó brindarle una charla motivacional al comienzo, el participante no consiguió el objetivo y no cumplió con la consigna del día. Entre la resignación y el humor, el joven intentó explicar qué fue lo que pasó con su torta mousse, mientras se convertía en tendencia en Twitter, donde fue blanco de todos los memes.

La gran protagonista de la noche fue la gelatina sin sabor, un ingrediente que no todos los concursantes supieron usar, y que más de una vez les ha jugado una mala pasada en medio del apuro. La oportunidad de dejar atrás los malos precedentes y hacer una réplica de una torta mousse con varias capas fue el desafío que propuso el jurado, y debían completarlo en una hora y media. “Gino, repetí conmigo: ‘No voy a salir último, no voy a salir último”, dale, concretáte y con poné todo”, fueron las primeras palabras de la conductora cuando pasó por la estación del participante oriundo de Pérez Millan, Provincia de Buenos Aires.

Así quedó la torta de Gino Minnuci, el participante que desató una ola de comentarios en Twitter por su desempeño en Bake Off Argentina

Aunque todos experimentaron dificultades para seguir la minuciosa receta que incluía cuatro tipos de preparaciones con distintos sabores, sin dudas los que sufrieron más complicaciones fueron Gino y Hernán Canalini, que además tienen cierta “rivalidad” en la competencia por algunos roces que tuvieron durante el certamen. Cuando llegó el momento de la devolución sus tortas fueron las últimas en ser evaluadas, y Dolli Irigoyen se mostró entusiasmada: “Sin haber visto lo de adentro, se tuvieron que imaginar la parte interna y salió bastante bien, me pone contenta”.

Algunos de los memes inspirados en la torta de Gino, el participante de Bake Off Argentina que se convirtió en Trending Topic

Todo aquel optimismo se derrumbó cuando llegó el momento de degustar el plato de Gino, que presentó una mousse con partes desmoronadas y sin ninguna forma. “Bueno, ¿y esto? Es como un volcán, o se derritió un Maped violeta arriba”, bromeó Damián Betular; mientras Chaves trataba de defender la creación del joven apodado “El gaucho” por sus compañeros: “Hay que ver qué hay adentro, hay colores, ver qué sabores”. Su comentario causó una carcajada generalizada, y hasta el propio concursante se río de su propuesta.

“Hubo un problema con la gelatina, claramente, que llegó a activarse pero no resistió lo suficiente, y es una pena porque está muy bien la infusión del hibiscus, es una de las infusiones con más sabor de las que probé hasta ahora”, reclamó Dolli. En este punto empezaron a llover los memes en Twitter, donde la torta de Gino recibió insólitas comparaciones: desde Pokémon, hasta capítulos de los Simpson, y capturas de las caras perplejas de los jurados.

Gino, el participante de Bake Off Argentina, se convirtió en Trending Topic por su torta mousse

Sin embargo, el joven de 22 años no fue el peor de la velada. Esta vez le tocó a su contrincante, conocido como “El arquitecto”, cargar con ese título. En este sentido, el participante comparó sus dos facetas profesionales y apeló al humor: “Que esto no me pase en mi profesión, porque que se me desmorone una torta, bueno, pero que se me desmorone un edificio sería terrible”.

“Hernán, fuiste el último puesto porque no llegaste a ponerle baño, se desmoronó completamente y quedó tipo paté”, comunicó Pamela Villar. Y aprovechó para mandarle una advertencia a Gino: “Estamos avanzando y diría que te concentres, porque por una distracción te vas a quedar afuera, no es gracioso”. Con tono de seriedad, el concursante le dio la razón y explicó que se trató de mal manejo de los tiempos: “El frío fue el problema porque me organicé mal, yo ya iba adelantando pasos y llegué tarde con el bizcochuelo, y desde ahí todo se me complicó”.

SEGUIR LEYENDO: