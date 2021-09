A los 37 años, un ex Bailando terminará la secundaria: hasta debe gimnasia

Bailando 2019

Él es empresario, es famoso y en el 2019 estuvo en el Bailando y el año pasado en el Cantando. En los últimos días se decidió a saldar una deuda que tiene pendiente consigo mismo desde hace dos décadas: Martín Baclini va a terminar el secundario.

El ex de Cinthia Fernández contó que la semana pasada llamó al colegio al que asistió en su juventud, en Rosario, y habló con el preceptor para anotarse y contarle que quiere cerrar dicha etapa. “Con este tema del coronavirus no sé. Me dijo que me iba a averiguar si se estaba rindiendo o si se está haciendo de manera online”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“No quiero hacer zoom, y ese lio, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo hago para aprender química y fisicoquímica por zoom? Olvidate, no termino mas. Quiero ir y que me den la nota que me merezca”, dijo y al ser consultado sobre cómo se imagina la vuelta a clases, agregó: “Como algo lindo, volver al colegio donde uno pasó tantas horas, aventuras, tantas alegrías y tristezas, a mí me encantó ir al colegio. Todo lo hago de manera intensa entonces no me arrepiento de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, porque todo lo hago con amor, respeto y me dejo llevar”.

Martín Baclini

De su camada solo quedaba una profesora en la escuela, pero falleció hace poco: “Con ella me llevé las materias a marzo porque no me llevaba bien, pero es culpa mía. Debo dos materias, física de cuarto y de quinto, me las llevé juntas y en su momento dije ‘¿me tocó ella? no voy más”. Además de física, Baclini develó que debe gimnasia y aclaró que “es de vago”. En dicha asignatura se siente confiado y desafió: “Con lo que entreno la rindo al toque”.

Hace un par de semanas, el mediático estuvo como invitado a la salsa de tres y bailó con El Polaco y Barby Silenzi. “Nunca tuve tanta presión, excepto cuando iba al duelo con Cinthia, porque estoy de invitado. Si me equivoco, me muero”, dijo luego de su performance y antes de recibir el puntaje. El trío había bailando “Aguanile”, de Mark Anthony y cosechó los elogios del jurado, que lo premiaron con un total de 35 puntos.

El rosarino también dio su versión de lo que ocurrió después del encuentro casual y confuso con Cinthia en la trastienda de los estudios de LaFlia. Todo ocurrió en los vestuarios, cuando una de las vestuaristas le preguntó cómo estaba y el respondió “feliz, más soltero que nunca”, sin advertir que su ex estaba atrás. Consultado al respecto, Baclini aseguró que la bailarina no se había enojado: “Ella es un amor. Tiene sus momentos que a veces se enoja, pero es una mina bárbara. Yo la admiro como mujer, como madre y como novia”, detalló.

Además, había dado su opinión sobre la incursión de la panelista de Los ángeles de la mañana en política: “Me da miedo, ojalá que le vaya bien y que no se meta en nada que la saque de su vida y de su familia. La política te puede llegar a absorber”. Sobre las hijas de ella, Charis, Bella y Francesca agregó: “Las nenas van a ser siempre familia, siempre que Cinthia y Mati me lo permitan”.

