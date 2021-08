El Oficial Gordillo presenta el espectáculo “Más vivo que nunca” en el teatro Ópera

El Oficial Gordillo llega a la Calle Corrientes

Miguel Martín, más conocido como El Oficial Gordillo, realizará su unipersonal de humor Más vivo que nunca en el teatro Ópera (Av. Corrientes 860) el viernes 3 de septiembre (con una función a las 20) y el sábado 4 de septiembre (con dos funciones, a las 20 y a las 22.30).

En el show de humor, dedicado para toda la familia, el comediante tucumano interpretará a diferentes personajes y tocará temas actuales relacionados con la pandemia, el home office, los zooms de los hijos y la cuarentena. Quienes deseen ver la obra podrán adquirir las entradas a través de la página de Ticketek.

El humorista estará el 3 y 4 de septiembre en Ópera

En el verano, estuvo presentado su espectáculo en el teatro Luxor de Carlos Paz. Desde que comenzó la temporada había logrado ser el espectáculo más visto de la villa cordobesa. Todo un logro en un contexto tan adverso y complicado debido a la pandemia. Pero, debió suspender las funciones cuando se contagió de covid.

“¡Gente querida! Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría tomé todas las precauciones desde marzo hasta hoy. Llevaba en mi mochila 3 tipos de alcohol (gel, líquido y en spray), toallas desinfectantes y siempre el tapabocas puesto, hasta me ponía una máscara para ir a los viajes y concurrir a lugares públicos en todo este tiempo. Hasta hice tratamiento de Vitamina D y C. Obsesivo y exagerado me decían mis amigos...”, afirmó el comediante en un comunicado que lanzó en las redes sociales para sus cientos de seguidores.

Miguel explicó que el martes 12 de enero empezó a sentir algunos síntomas, como tos, dolor leve de garganta y en la espalda. Un día después, ya no tenía voz. Entonces decidió realizar una consulta por precaución. El jueves 14 se hizo un hisopado y hoy le dijeron que tenía coronavirus. “Debo estar aislado 14 días desde el día de los síntomas o sea hasta el lunes 25 de enero. De esta manera si está todo bien podré retomar mis actividades recién el martes 26 de enero”, señaló el actor.

En el verano, el comediante se contagió covid y debió suspender las funciones

Además, aprovechó para contarles a sus seguidores que ahora se encuentra aislado en un departamento diferente al de su familia. Por suerte, sus seres queridos ya estaban viviendo en otro lugar desde hace varios días, por precaución. “Ellos gracias a Dios no presentan síntomas, siempre que volví de viaje los saludé desde lejos (sin besos) y me aísle por precaución”, explicó.

“Hoy me encuentro en muy buen estado y con valores normales, solo un poco cansado nada más, esperemos seguir evolucionando así. Gracias a los que enviaron mensajes preocupándose”, manifestó Miguel. En ese momento, suspendió todas las funciones tanto en Carlos Paz como en Tucumán, su tierra natal. Luego de recuperarse, pudo retomar sus compromisos laborales.





