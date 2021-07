Lo nuevo de las series: el universo alternativo de Marvel, el regreso de Pablo Escobar y la tercera temporada de Succession

Hope, ausente con aviso en Un lugar para soñar

Hope (Annette O´Toole), en Un lugar para soñar

Annette O´Toole, la actriz que interpreta a Hope, el gran amor de Doc en Un Lugar para Soñar, estuvo casi ausente en esta nueva entrega. El guión la llevó a trasladarse desde Virgin River a la casa de una tía que necesitaba asistencia. Pero los episodios se sucedieron y la actriz solo apareció en escena a través de videollamadas. ¿La razón? Los cuidados extremos durante la pandemia. La temporada en curso fue grabada durante la cuarentena extrema, cuando la vacunación no había llegado de forma masiva a los Estados Unidos, y Annette decidió hacer su participación de esta manera por temor a los contagios.

Dead to me, con tercera temporada

Una escena de Dead to me

Comenzó a grabarse la nueva entrega de la serie protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardelini, Dead to me. La comedia de Netflix reanudó la producción en mayo de este año con vistas a culminar en agosto, por lo tanto veremos la tercera temporada a finales de este año o bien, comienzos de 2022.

Maldita no va más...

Katherine Langford, en Maldita

Cursed (tal su título original), la serie protagonizada por Katherine Langford (13 reasons why), fue cancelada y no tendremos una segunda temporada. Se había estrenado el 17 de julio de 2020 y contaba el nacimiento de la heroína medieval La dama del Lago. Los fans sospecharon que el regreso no se llevaría a cabo y comenzaron a reclamar por redes sociales hasta que Netflix les dijo “hasta acá llegamos”. A Langford la acompañaba el ex Vikingos Gustav Skarsgard, como el mago Merlin. Todos los actores fueron liberados por sus contratos para asumir nuevos proyectos.

What if…?, la serie animada de Marvel

What If...?

Una nueva apuesta del Universo Marvel llega a Disney Plus. Se trata de What if...?, que tiene como objetivo reimaginar historias de los diferentes superhéroes y generar giros inesperados. Esta serie animada llegará el 11 de agosto a la plataforma y participarán los personajes de Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger y Thor, entre otros.

El patrón del mal, en la pantalla de A&E

Andrés Parra, como Pablo Escobar

Vuelve la serie sobre la vida del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del cártel de Medellín. La serie protagonizada por Andrés Parra podrá verse nuevamente de lunes a viernes a las 22 por la señal A&E. La ficción es narrada a través de 72 episodios que cuenta en detalle los sucesos de este narco que tuvo en vilo a todo un país en la década del 80. Imperdible reestreno.

Yo nunca, segunda temporada

Este jueves 15 de julio vuelve a Netflix Devi y sus aventuras de adolescente. La segunda entrega de Yo, nunca se estrenará en la plataforma y retomará la nueva vida amorosa de esta teen descendiente de indios que deberá seguir lidiando con su madre, apegada a los mandatos de su religión. Una comedia fresca que refleja a la perfección los tiempos que corren. Si no la vieron póngase al día antes de la llegada de la segunda parte, producida nuevamente por Mindy Kaling.

Valeria regresa

Diana Gómez, en Valeria (Netflix)

Se anunció a través de redes el estreno de la segunda temporada de Valeria en Netflix. La fecha es el 13 de agosto. Recordemos que esta comedia, basada en las novelas de Elísabet Benavent (que conforman cinco libros), tenía previsto su llegada al público a principios de este año. Pero la pandemia por el coronavirus atrasó los planes y recién desembarcará el mes próximo.

Succession va por más

El tráiler de Succession

La familia Roy regresa con una tercera tanda de episodios a HBOMax. Sin fecha aún definida, Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin y el resto del elenco regresarán con nuevas historias. Recordemos que Logan Roy quedó en una posición peligrosa, luchando por asegurar alianzas familiares, políticas y financieras. Una guerra familiar está en la puerta de cada uno de los integrantes. Se sumarán nuevos talentos a esta ficción que incluye a Alexander Skarsgard, Adrien Brody y Hope Davis, entre otros.

