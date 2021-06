La dolorosa confesión de Ulises Jaitt: “En algún momento he pensando hasta en quitarme la vida”

Ulises Jaitt confesó que pensó en quitarse la vida (Video: "Vino para vos" - KZO)

A casi dos años y medio de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises sigue sosteniendo que la asesinaron y, por eso, su búsqueda de justicia continúa. En este sentido, el conductor radial fue invitado al programa de Tomás Dente en KZO, Vino para vos, en el que contó cómo fueron los difíciles días después del fallecimiento de la mediática.

“En algún momento he pensado hasta en quitarme la vida. Los primeros días después de que a ella la matan, salí a tomar algo y fue una noche donde empecé a tomar un trago, empecé a tomar otro...Aclaro que no soy alcohólico y llevo una vida sana, pero en un momento pensé: ’¿Y si sigo tomando y me voy con ella?´”, comenzó relatando el periodista.

Y luego continuó´: “Tuve la suerte de poder frenar y dije: ´No, está Valentino, otra pérdida no la podría soportar, perdió al padre, a la madre´. Y bueno, hubo algo que me frenó, quizás fue ella, y no lo hice. De ahí en más no se me vino otra vez a la cabeza, pero es algo que...Tengo ganas de estar con Natacha, me encanta la vida, pero por otro lado la quiero ver otra vez”. En esa línea, Ulises explicó: “Yo no le tengo miedo a la muerte, que venga cuando tenga que venir, porque el día que venga por mí, voy a encontrarme con Natacha. Así que no tengo ningún problema. Pero tengo miedo que en el futuro me vuelva ese fantasma de querer hacerlo y por eso necesito un psicólogo”.

Natacha y Ulises Jaitt eran hermanos incondicionales

En otro tramo de la entrevista, Ulises habló sobre su madre, Aliza Damiani, que vive en Santa Fe y con quien recién volvió a hablarse en 2017, después de varios años separados por rencores del pasado. Sin embargo, lamentó que no haya podido hacer lo mismo con su hermana. “Debe estar sufriendo que no pudo arreglar el vínculo con su hija, que se fue”, expresó.

Inesperadamente, en ese momento, el periodista recibió el saludo de su mamá, que hasta el momento no se había manifestado públicamente, pero que decidió grabarle un mensaje. “¿Qué puedo decir de Ulises? El ´enano´, como decían los hermanos, siempre a tiro, inteligente, él impuso a que se lea el diario en la escuela primaria con seis años. Siempre le gustó el periodismo deportivo, desde chico, sabe muchísimo sobre ese tema y es discutidor, preguntón, muy buen hermano, buen hijo”, dijo la mujer.

Habló por primera vez la mamá de Natacha Jaitt (Video: "Vino para vos" - KZO)

Al escuchar este mensaje, Ulises señaló emocionado: “Me da felicidad que hoy estemos en este vínculo y ella haya podido mandarme este video, porque la familia es única. Y es así, todos tenemos errores y nos tenemos que querer con nuestras falencias”. Y cerró con un mea culpa: “Me arrepiento de haber estado años sin hablar con ella, pero bueno, ya está, es algo que pasó. Y ahora disfruto el vínculo, que como toda relación que se reconstruye tiene sus altibajos, pero de a poco nos vamos entendiendo y teniendo charlas. Y nos van a faltar un montón de otras charlas para tratar de entender qué nos pasó en la vida. Pero estoy contento de que me haya podido mandar este video y bueno, es mi mamá, me dio la vida, ¿Qué puedo decir?”.

