Las vacaciones soñadas de Mica Tinelli y Lisandro López en Disney: “Me siento como una nena”

Lisandro López y Mica Tinelli con Disney de fondo (Instagram: @micatinelli)

A casi dos años de su primer contacto vía redes sociales, Micaela Tinelli y Lisandro López siguen disfrutando de su historia de amor. Todo empezó en una ceremonia de entrega de Premios Martín Fierro, cuando él le escribió a su cuenta de Instagram y ella no tenía idea quien era. Con el tiempo se conocieron, se enamoraron y ahora disfrutan de unas vacaciones soñadas, como si se trataran de dos chicos.

La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino y el defensor central de Boca Juniors se encuentran paseando por Disney, con inquietudes y experiencias diferentes, según contó la diseñadora en sus historias destacadas de Instagram. Allí fue mostrando el trayecto por la autopista hasta que se divisa desde lejos la entrada al parque “Acá estamos ya llegados a Disney. Feliz, porque Licha no conoce así que mi felicidad es doble, porque yo amo estar acá y me encanta que él vaya a conocer”, señaló Mica, contó la emoción con la que vivía el momento: “Me siento que como una nena, así que ahora les comparto todo”, agregó la joven.

La llegada de la pareja con la bienvenida de Mickey y sus amigos (Instagram: @micatinelli)

“Acá estamos. No saben el calor que hace, pero es Disney”, presentó Mica con el castillo de fondo y antes de empezar a disfrutar de las atracciones. Primero los sorprendió la carroza que trasladaba a algunas de las grandes estrellas de los estudios cinematográficos: Mickey, Minnie, Pluto y Donald”. El viaje siguió por la oscuridad del Space Mountain, que le dejó los pelos revueltos. “Espectacular”, agregó Licha.

Al llegar al Animal Kingdom los esperaba una parada complicada en el juego de Avatar. “Me da mucho cagazo, pero Licha es el que más lo quiere hacer, así que ahí vamos”; señaló casi como una prueba de amor. Después de caminar los pasillos ambientados según la historia, llegó el momento de compartir las experiencias. “Me subí por tercera vez en la vida al juego de Avatar y me sigue dando miedo. Es como un simulador, y yo hacía señas para que la gente me asista y nadie me vio. Licha le encantó, pero yo no sé por que es el día de hoy no lo sé manejar a ese juego”, admitió resignada.

Es la tercera vez de Mica en Disney. Lisandro no conocía (Instagram: @micatinelli)

A continuación, vivieron más adrenalina en la montaña rusa de Everest, que simula una expedición al monte más alto del mundo, a tal punto que casi pierde el barbijo. Después, un recreo por Toy Story y un nuevo desafío en Star Wars. Pulgar arriba del futbolista y pulgar al medio de la diseñadora. “Misión cumplida. este no me mareó ni nada raro”; reconoció a la salida. Donde no se animó a subir fue a los ascensores de La Torre del Terror, donde dejó solo al futbolista. “La última vez no la pasé bien”, reconoció. Por las caras de Lisandro, parece que él tampoco.

Para aflojar un poco los nervios, no encontraron nada mejor que disfrutar del musical de Frozen, que Mica cantó a viva voz. “Escuchen mi excitación. Pues Disney te hace sentir niño siempre”, escribió junto a un corazón, mientras de fondo sonaba “Let it go”, el emblemático tema de la película. Para la despedida, el castillo de fondo y la alegría, la adrenalina y el amor que se transmitía en sus rostros.

Frozen, Toy Story y la alegría de Mica después de la recorrida ((Instagram: @micatinelli)

Pero no todo fue fantasía y diversión en esta etapa de la pareja, que aprovechó para recibir la vacuna contra el coronavirus. En una de sus historias, Mica muestra el momento justo en el que recibe la dosis. “Me puse un toque nerviosa, pero todo bien”, escribió mientras se veía cómo una enfermera le aplicaba la vacuna en su brazo izquierdo.

Luego, ante las preguntas de sus seguidores, reveló más detalles del proceso de inoculación: “Me di la Pfizer y Licha se dio la Johnson por que se iba a dar a sola dosis. Yo elegí la Pfizer, no pueden pasar más de 40 días así que voy a volver por la segunda dosis”, explicó, y contó cómo se sentía: “Fue rápido, no me dolió nada, ahora me siento bien, me duele un poquito el brazo”, relató.

Mica y Lisandro se vacunaron durante sus vacaciones (Instagram: @micatinelli)

