Antonio Laje contó que es voluntario para las pruebas de una vacuna contra el coronavirus

Antonio Laje

El periodista Antonio Laje contó que se postuló para ofrecerse como candidato para que un laboratorio pruebe una de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus. Su compañera en el ciclo Buenos Días América, María Belén Ludueña, también se anotó para participar de los ensayos.

Los periodistas forman parte de las pruebas de la vacuna alemana Cure Vac, donde detalló los pasos que están siguiendo a diario. ““Tenés que llenar una serie papeles, hay una serie de exigencias, para saber si sos un posible candidato a participar de la prueba por tus condiciones físicas”, contó y dijo que todos los días se tiene que contactar con los investigadores: “Te comprometes todos los días a mandar un informe a través de una aplicación que bajás, si tenés temperatura, si tenés algún síntoma, si tomaste algún remedio por algo”.

Dar el informe diario, es de suma importancia en el proceso: “Si no lo hacés, como te bajás la aplicación, la aplicación misma te empieza a recordar y hasta te llaman por teléfono. El ensayo es doble ciego, así que nadie sabe qué recibís”. También contó que tanto él como su compañera recibieron la segunda dosis y que en diez o quince días les volverán a hacer estudios de sangre.

El ensayo del cual forman parte tiene una duración total de 108 semanas. También contaron que todos los datos que ingresaron fueron de manera confidencial y que incluso a ella antes de comenzar le hicieron un test de embarazo.

Uno de los primeros famosos que se había anotado para ser voluntario en las pruebas de una de las vacunas contra el coronavirus fue Pachu Peña. “Siempre estoy pregonando todo lo que sea donación de sangre, plaquetas, médula ósea... Estoy detrás de eso siempre, entonces me inscribí”, había contado en agosto del año pasado, cuando recién comenzaban los testeos.

“Es un laboratorio de primera línea. Calculo que puede haber algún riesgo, quizá me da fiebre un par de días o me duele el cuerpo pero no me da miedo, para nada. Me gusta sentirme útil, más en estos tiempos. Con mi familia ni lo hablé, estas cosas yo no las consulto. Fue una sorpresa para ellos también, se enteraron por los medios”, había contado el humorista que además está anotado como donante voluntario en la lista del INCUCAI.

En diálogo con Teleshow, había contado sobre el proceso: “Al principio me habían inyectado dos dosis pero no se sabía si era placebo. Se supo recién el 4 de marzo, me habían dado placebo y me tenían que dar la vacuna. Cuando me llaman estaba viendo el canal de noticias y veía la cola de jubilados, había saltado todo lo del vacunatorio VIP y quise ver si se la podía entregar a alguien mayor, a mi suegra, a Mirtha Legrand, y me dijeron que no. Tengo como un contrato de confidencialidad, sigo en estudio. Ya recibí las dos dosis. Todas las semanas mando un parte de cómo me siento”.

Florencia Peña y su pareja, Ramiro Ponce de León, fueron voluntarios para probar la vacuna china. “Vinimos temprano para sacarnos sangre con Rama. Nos hicieron los estudios de HIV y de embarazo para ver si estamos en condiciones de seguir con el procedimiento y por suerte nos dio todo negativo. Ahora tenemos que esperar a que nos den la vacuna o el placebo, cosa que no nos van a decir. Y después de eso tenemos que seguir con controles durante varios días para ver cuáles son los síntomas que presentamos”, detalló en febrero la actriz y conductora.

SEGUIR LEYENDO: