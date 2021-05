Se agranda la familia: una panelista del programa de Pampita, también está embarazada

Pampita Online

“Tengo una primicia solo para Pampita Online. Es una primicia muy importante para mí: se agranda la familia de Pampita Online porque... ¡estoy embarazada!”, dijo la panelista del ciclo a Carolina Ardohain apenas la recibió y la conductora la felicitó.

Quien está esperando su primer bebé es la periodista Paula Galloni, quien trabaja desde hace más de cuatro años en el programa de Carolina Ardohain. “¡Qué lindo, así vamos a la plaza juntas!”, la felicitó la anfitriona y ella bromeó, en alusión a que el próximo mes nacerá el bebé de la modelo: “Me tendría que haber puesto el barbijo para estar cerca tuyo, porque me contagié”.

“¡Felicitaciones a la familia! No sabíamos nada, lo disimuló re bien y no la vimos vomitar por ningún lado”, dijo Carolina y de inmediato recordó que no es la primera coincidencia entre ellas, ya que en el 2019 se casaron con pocos días de diferencia, ella con el empresario gastronómico Roberto García Moritán y la periodista con su colega Juan Cruz Sánchez Mariño.

Paula Galloni, panelista de Pampita Online anunció su embarazo

Galloni contó que está entrando en el cuarto mes de gestación y que aún le cuesta acostumbrarse a contar el embarazo por semanas: “Ya pasé las nauseas, el cansancio, sentís una revolución en la panza, muy raro todo. Lloro con los capítulos de Luis Miguel, imaginate la revolución que tengo”.

De inmediato la panelista se tocó la panza y la mostró en cámara, aunque aún no se nota. Pampita que transita su quinto embarazo, dijo: “Tres meses igual todavía no se nota, es como una hinchazón. Después querés que salga la panza porque todo el mundo piensa que te comiste algo que te cayó mal”.

Para cerrar con el tema, la futura mamá contó que se hizo el test genético y que espera una nena: “Justo en tu baby shower hablábamos con las chicas de que el mundo de las mujeres es un poco mas divertido así que estoy chocha”.

“Felicitaciones por este hermoso paso en tu vida Pauli. Estamos muy contentos”, escribieron desde la cuenta de Instagram del programa felicitando a la panelista, junto con una foto de ella y Ardohain y ella en otro posteo escribió: “Qué lindo compartir esta noticia con todo Pampita Online, felicidad por mil”.

En las últimas horas también posteó una foto de ella con su marido, mostrando su panza de pocas semanas de gestación con el texto: “Hay alguien entre nosotros”. De inmediato recibió cientos de felicitaciones, entre ellas la de su ex compañera de panel Puli Demaria que escribió: “Qué emoción, qué alegría, los mejores deseos”. “Ayyy”, escribió Barby Franco, “Felicidad” puso Angie Balbiani y Pampita sumó emojis de caritas con corazones.

Mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, Ardohain se convertirá a fines de junio en mamá de una nena, fruto de su relación con Roberto García Moritán, que ya es papá de Santino y Delfina. La bebe en camino aún no tiene nombre, ya que esperan conocer su carita para bautizarla. Sin embargo, según contó ella a Teleshow, ya hay una lista extensa de sugerencias que armaron en familia.

A los 43 se siente con más “experiencia” y al ser este su quinto embarazo siente “menos ansiedad” que con los anteriores, aunque en lo físico lo transita sin demasiadas diferencias: “Ahora ya sé cómo serán los cambios en el cuerpo, todo, y estoy más segura. El embarazo es un estado que me fascina. De todas maneras es igual de mágico y de especial, estamos embobados con el tema, aunque el día a día hace que se te pase todo más rápido que con el primero”.

